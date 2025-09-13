Aries signo del zodíaco Aries, uno de los signos afectados por el portal de Virgo.

Tauro

En el caso de Tauro, este signo sentirá la necesidad de iniciar un nuevo proceso creativo o generativo, ya sea un proyecto artístico o una nueva relación romántica.

Géminis

Los nacidos bajo el signo de Géminis, sentirán un fuerte impacto en la cuarta casa del hogar, la familia y el linaje. Es posible quela dinámica familiar cambie o se modifique durante estos días.

Cáncer

Cáncer podría llevar adelante un nuevo proyecto de escritura o relacionado con la comunicación. El mismo podría llegar a culminar con la segunda Luna Nueva en Virgo en septiembre. Piensen en contratos, acuerdos editoriales o alguna otra forma de consumar esa chispa creativa de agosto.

Leo

En el caso de Leo, este signo se centrará en sus cosas favoritas. Es posible que surjan nuevas formas de ganar y obtener dinero. Alcanzarás la fortuna y la abundancia en estos días.

Virgo

El portal de Virgo traerá para este signo un reinicio completo. Dejarás en el olvido a una vieja versión de tí mismo.

Libra

El portal de Virgo se vivirá como un momento muy espiritual para este signo. Adopta nuevas formas de emplear y disfrutar el tiempo que tienes libre.

Libra signo del zodíaco Libra encontrará nuevas formas de emplear su tiempo libre.

Escorpio

Es probable que Escorpio sienta la necesidad de unirse a un nuevo grupo humano. Quiere y necesita conocer nuevas personas. Puede ser un desafío, pero valdrá la pena.

Sagitario

Este signo deberá cambiar algunos hábitos en el trabajo. Es probable que surja un cambio en tu trabajo, un nuevo puesto o incluso una carrera completamente nueva con el inicio del portal de Virgo.

Capricornio

Capricornio buscará viajes, estudios, o algo nuevo que lo reactive. Esto lo llevará a deshacerse de una creencia obsoleta que lo ha frenado o que le ha quitado identidad.

Acuario

El aspecto financiero mejorará y podrá liquidar deudas de una manera más eficaz.

Piscis

Para Piscis, el portal de Virgo trae consigo una nueva relación o un nuevo capítulo en su vida romántica.