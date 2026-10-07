Colocar un broche de madera en la tapa de una olla: por qué recomiendan hacerlo

Cocinar es una de las tareas cotidianas que más tiempo demanda en cualquier casa, especialmente cuando se busca ahorrar minutos al preparar las comidas diarias. Uno de los inconvenientes más frecuentes al momento de hervir alimentos (como puede ser la pasta) es el repentino desbordamiento del agua debido a la acumulación de vapor y almidón.
Para solucionar este clásico dolor de cabeza sin gastar de más, en las redes sociales y foros de hábitos hogareños se viralizó un truco tan sencillo como económico que se lleva a cabo utilizando un simple broche de ropa.
Por qué colocar un broche en la tapa de la olla
La técnica consiste en ubicar este elemento de madera de manera estratégica en el borde del recipiente mientras se encuentra en plena cocina.
Lejos de tratarse de una ocurrencia sin sentido, la práctica cumple una función física concreta: al entorpecer el cierre hermético, genera una pequeña abertura o rendija que permite la salida constante del vapor acumulado en la olla.
De esta manera, se logra una cocción mucho más controlada y se evita que la espuma generada por la ebullición alcance el borde superior y caiga sobre la hornalla de la cocina.
Paso a paso: cómo hacer este truco casero
Para poner en práctica este método de forma correcta, los especialistas en trucos caseros recomiendan seguir una serie de pautas básicas de higiene y seguridad:
- Es fundamental utilizar un broche limpio y destinarlo de manera exclusiva para las tareas culinarias, manteniéndolo alejado de su uso habitual en la colada.
- Debe colocarse con firmeza en el borde de la olla o en el punto de apoyo de la tapa, comprobando que no corra riesgo de desprenderse.
- Aunque la madera funciona como un excelente aislante térmico en comparación con el metal, siempre se debe vigilar que el utensilio no quede expuesto de forma directa a una llama abierta para evitar accidentes domésticos.
Si bien el método resulta sumamente útil para recipientes tradicionales de uso diario en cualquier casa, los expertos advierten que nunca debe implementarse en ollas a presión o exprés.
Estos elementos funcionan bajo estrictos sistemas de cierre hermético y válvulas reguladas de vapor, por lo que alterar su estructura o impedir que cierren de forma correcta con elementos externos puede comprometer seriamente la seguridad durante el proceso de cocina.
En pocas palabras
- Truco casero: se viralizó un método económico para evitar que el agua de la olla rebalse usando un broche de ropa.
- Funcionamiento: el broche genera una pequeña abertura que permite la salida del vapor, controlando la cocción.
- Precaución: este truco es útil para ollas comunes, pero nunca debe aplicarse en ollas a presión.