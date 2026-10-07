Colocar un broche de madera en la tapa de una olla: por qué recomiendan hacerlo

Lejos de tratarse de una ocurrencia sin sentido, la práctica cumple una función física concreta: al entorpecer el cierre hermético, genera una pequeña abertura o rendija que permite la salida constante del vapor acumulado en la olla.

Se recomienda no realizar este truco en un momento específico.

De esta manera, se logra una cocción mucho más controlada y se evita que la espuma generada por la ebullición alcance el borde superior y caiga sobre la hornalla de la cocina.

Paso a paso: cómo hacer este truco casero

Para poner en práctica este método de forma correcta, los especialistas en trucos caseros recomiendan seguir una serie de pautas básicas de higiene y seguridad:

Es fundamental utilizar un broche limpio y destinarlo de manera exclusiva para las tareas culinarias, manteniéndolo alejado de su uso habitual en la colada.

Debe colocarse con firmeza en el borde de la olla o en el punto de apoyo de la tapa, comprobando que no corra riesgo de desprenderse.

Aunque la madera funciona como un excelente aislante térmico en comparación con el metal, siempre se debe vigilar que el utensilio no quede expuesto de forma directa a una llama abierta para evitar accidentes domésticos.

Si bien el método resulta sumamente útil para recipientes tradicionales de uso diario en cualquier casa, los expertos advierten que nunca debe implementarse en ollas a presión o exprés.

Estos elementos funcionan bajo estrictos sistemas de cierre hermético y válvulas reguladas de vapor, por lo que alterar su estructura o impedir que cierren de forma correcta con elementos externos puede comprometer seriamente la seguridad durante el proceso de cocina.