Colectivo gratis en octubre: los bancos y billeteras virtuales que devuelven hasta el 100% en colectivos y subtes

Para garantizar el cobro de la devolución del pasaje en colectivo, es fundamental respetar la modalidad de pago exigida por cada firma, las cuales varían entre tecnología contactless (NFC) mediante el teléfono celular y escaneo de códigos QR con saldo en cuenta.

Cómo pagar para acceder a las devoluciones de pasajes

La modalidad de cobro que se vaya a usar para pagar el boleto de colectivo determina si la transacción califica para la bonificación: