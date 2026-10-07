Viajar en el transporte público en Argentina resulta más económico durante el mes de octubre de 2026 gracias a una variada oferta de promociones que otorgan desde el 20% hasta el 100% de reintegro en pasajes de colectivo y subte. Bancos y billeteras virtuales renovaron sus programas de beneficios, con límites de devolución que alcanzan hasta los $25.000 mensuales por tarjeta o usuario.
Colectivo gratis en octubre: los bancos y billeteras virtuales que devuelven hasta el 100% en colectivos y subtes
Las promociones permiten ahorrar hasta $25.000 mensuales mediante pagos contactless por NFC y códigos QR. Las condiciones de cada entidad y los plazos de acreditación
Para garantizar el cobro de la devolución del pasaje en colectivo, es fundamental respetar la modalidad de pago exigida por cada firma, las cuales varían entre tecnología contactless (NFC) mediante el teléfono celular y escaneo de códigos QR con saldo en cuenta.
Cómo pagar para acceder a las devoluciones de pasajes
La modalidad de cobro que se vaya a usar para pagar el boleto de colectivo determina si la transacción califica para la bonificación:
- Pagos por NFC (Contactless): Requieren vincular una tarjeta de débito, crédito o prepaga a la billetera digital del celular y abonar acercando el dispositivo al validador.
- Pagos mediante código QR: Exigen realizar la operación desde la aplicación bancaria utilizando exclusivamente dinero disponible en la cuenta corriente o caja de ahorro.
- Activación de promociones: En plataformas como Mercado Pago, el usuario debe ingresar previamente a la app y habilitar de forma manual la promoción antes de realizar el viaje.
Cuadro comparativo: bancos, billeteras y topes de reintegro en octubre
A continuación, el detalle de las principales entidades que ofrecen descuentos en colectivos, subtes y peajes durante este mes:
Cuándo se acredita el dinero del reintegro
El plazo de devolución varía de acuerdo a la naturaleza de la entidad que otorga el beneficio:
- Billeteras virtuales (Mercado Pago, Naranja X): La acreditación suele ser inmediata o concretarse dentro de las primeras 24 horas hábiles directamente en el saldo de la cuenta.
- Bancos y tarjetas de crédito/débito: Los reintegros suelen figurar en el primer o segundo resumen posterior a la fecha en que se realizó el consumo.