Clint Eastwood compró 54 hectáreas y decidió no construir: ahora serán un parque para frenar inundaciones

El proyecto Carmel River FREE, impulsado por el Big Sur Land Trust y el condado de Monterey, apuesta por utilizar el propio paisaje como parte de la protección frente a las crecidas. En lugar de depender únicamente de obras de infraestructura, la recuperación de la llanura permitirá que el agua tenga más espacio para expandirse durante los episodios de mayor caudal.

De una futura urbanización a un parque natural

La estrategia también apunta a recuperar la conexión del río con la laguna del río Carmel y el océano Pacífico, al tiempo que disminuye la presión sobre las zonas urbanizadas ubicadas aguas abajo.

La transformación tendrá un costo estimado de 57,5 millones de dólares. Hasta ahora, el proyecto consiguió alrededor de 25 millones de dólares mediante diferentes subvenciones, mientras espera la liberación de fondos federales necesarios para comenzar las obras civiles.

Cuando finalice, el antiguo rancho no tendrá casas ni decenas de nuevos lotes residenciales. El terreno se convertirá en un espacio destinado a la restauración ecológica, el control natural de inundaciones y el uso recreativo.