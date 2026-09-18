En California, un terreno que podía terminar convertido en una urbanización privada tomó un destino completamente diferente. El protagonista de la historia es Clint Eastwood, quien en 1995 adquirió el rancho Odello, una propiedad agrícola de unas 54 hectáreas ubicada junto al río Carmel.
Clint Eastwood compró 54 hectáreas y decidió no construir: ahora serán un parque para frenar inundaciones
El actor y director adquirió 54 hectáreas en California en 1995. La propiedad, que podría haber sido urbanizada, se destinará a la restauración ecológica y control de inundaciones.
El predio tenía derechos de agua y autorización para desarrollar decenas de lotes residenciales. Sin embargo, Eastwood y su entonces esposa, Margaret, optaron por conservar las tierras en lugar de avanzar con el proyecto inmobiliario.
El campo de Clint Eastwood que ahora ayudará a contener las inundaciones
La decisión terminó formando parte de una iniciativa mucho más amplia para recuperar el funcionamiento natural del río Carmel. En 2016, la pareja transfirió 32 hectáreas que se convirtieron en una pieza central del proyecto de restauración. Durante años, esas tierras habían sido utilizadas para cultivar alcachofas. Ahora se busca transformar el antiguo campo agrícola en una llanura de inundación, capaz de absorber parte del caudal cuando el río aumenta considerablemente su nivel.
El proyecto Carmel River FREE, impulsado por el Big Sur Land Trust y el condado de Monterey, apuesta por utilizar el propio paisaje como parte de la protección frente a las crecidas. En lugar de depender únicamente de obras de infraestructura, la recuperación de la llanura permitirá que el agua tenga más espacio para expandirse durante los episodios de mayor caudal.
De una futura urbanización a un parque natural
La estrategia también apunta a recuperar la conexión del río con la laguna del río Carmel y el océano Pacífico, al tiempo que disminuye la presión sobre las zonas urbanizadas ubicadas aguas abajo.
La transformación tendrá un costo estimado de 57,5 millones de dólares. Hasta ahora, el proyecto consiguió alrededor de 25 millones de dólares mediante diferentes subvenciones, mientras espera la liberación de fondos federales necesarios para comenzar las obras civiles.
Cuando finalice, el antiguo rancho no tendrá casas ni decenas de nuevos lotes residenciales. El terreno se convertirá en un espacio destinado a la restauración ecológica, el control natural de inundaciones y el uso recreativo.
En pocas palabras
- Clint Eastwood: El actor compró un rancho de 54 hectáreas en California en 1995.
- Donación para restauración: En 2016, transfirió 32 hectáreas para recuperar el río Carmel y crear una llanura de inundación.
- Proyecto: El plan busca restaurar el ecosistema, controlar inundaciones y ofrecer uso recreativo, con un costo estimado de $57.5 millones.