China lanza un globo gigante capaz de transportar 2 toneladas para la construcción en alta montaña

Un globo de 25 metros de diámetro, con un volumen equivalente a 8.000 metros cúbicos y una capacidad para levantar dos toneladas de carga, completó una prueba de transporte en las montañas del Tíbet. El ensayo realizó por China permitió trasladar materiales para construcción de torres eléctricas hasta una cresta situada a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.
El desarrollo de China busca resolver uno de los problemas más complejos de las grandes obras de infraestructura en regiones montañosas. El globo no sustituye a los sistemas tradicionales de transporte en todas las circunstancias, pero puede convertirse en una alternativa para los sectores donde construir caminos o instalar cables resulta demasiado complejo.
China revoluciona la construcción con un globo gigante lleva 2 toneladas a 4.000 metros
El dispositivo, que alcanza una altura comparable a la de un edificio de ocho pisos, fue desarrollado por el Instituto de Investigación de Ingeniería Eléctrica de State Grid, la empresa estatal china responsable de la red eléctrica, con el apoyo del Instituto de Investigación de Información Aeroespacial de la Academia China de Ciencias. A diferencia de un globo aerostático convencional, está pensado para permanecer conectado al suelo mediante cables que permiten controlar su posición y sus movimientos.
La prueba se llevó a cabo en el tramo tibetano del proyecto de transmisión eléctrica de ultraalta tensión que conectará la región con Guangdong, en el sur de China. Se trata de una infraestructura de corriente continua de 800 kilovoltios, diseñada para transportar electricidad a grandes distancias. El trazado atraviesa algunas de las zonas montañosas más complicadas del país, donde numerosas torres deben instalarse sobre crestas empinadas sin acceso por carretera.
China apuesta por globos para obras de infraestructura en zonas de montaña
Hasta ahora, llevar materiales de construcción a esos lugares exigía recurrir a caminos provisionales, helicópteros o sistemas de transporte por cable, dependiendo de las condiciones del terreno. Cada alternativa presenta dificultades. Por un lado, abrir una carretera puede ser costoso y alterar el entorno natural, mientras que instalar un teleférico requiere anclajes y una infraestructura que no siempre resulta viable en pendientes pronunciadas.
El globo busca reducir esas limitaciones. Su funcionamiento depende de un sistema de cables conectados a equipos de control en tierra, que regulan la altura y el desplazamiento horizontal. De esta manera, la carga puede elevarse, trasladarse y depositarse en un punto determinado. El sistema también fue diseñado para afrontar uno de los mayores desafíos de las operaciones en altura. Se trata de las ráfagas de viento, capaces de desestabilizar el globo y desviarlo de su trayectoria.
El proyecto cobra importancia por las dimensiones de la infraestructura eléctrica a la que servirá. La línea de transmisión entre el Tíbet y Guangdong tiene una longitud aproximada de 2.681 kilómetros y atraviesa distintas regiones geográficas, desde la meseta tibetana hasta las zonas montañosas del sur de China. Según la información publicada por la agencia estatal Xinhua, cerca del 90 % del trazado discurre por áreas montañosas y alrededor del 30 % atraviesa grandes cordilleras. Algunos tramos alcanzan los 5.300 metros de altitud.
En pocas palabras
- China revoluciona: Probó un globo gigante capaz de transportar dos toneladas a una montaña de 4.000 metros.
- Solución de infraestructura: Busca sortear dificultades en la construcción de obras en terrenos montañosos y de difícil acceso.
- Tecnología innovadora: El globo, desarrollado por State Grid y la Academia China de Ciencias, se controla mediante cables a tierra.