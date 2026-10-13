China lanza un globo gigante capaz de transportar 2 toneladas para la construcción en alta montaña

La prueba se llevó a cabo en el tramo tibetano del proyecto de transmisión eléctrica de ultraalta tensión que conectará la región con Guangdong, en el sur de China. Se trata de una infraestructura de corriente continua de 800 kilovoltios, diseñada para transportar electricidad a grandes distancias. El trazado atraviesa algunas de las zonas montañosas más complicadas del país, donde numerosas torres deben instalarse sobre crestas empinadas sin acceso por carretera.

China apuesta por globos para obras de infraestructura en zonas de montaña

Hasta ahora, llevar materiales de construcción a esos lugares exigía recurrir a caminos provisionales, helicópteros o sistemas de transporte por cable, dependiendo de las condiciones del terreno. Cada alternativa presenta dificultades. Por un lado, abrir una carretera puede ser costoso y alterar el entorno natural, mientras que instalar un teleférico requiere anclajes y una infraestructura que no siempre resulta viable en pendientes pronunciadas.

El globo busca reducir esas limitaciones. Su funcionamiento depende de un sistema de cables conectados a equipos de control en tierra, que regulan la altura y el desplazamiento horizontal. De esta manera, la carga puede elevarse, trasladarse y depositarse en un punto determinado. El sistema también fue diseñado para afrontar uno de los mayores desafíos de las operaciones en altura. Se trata de las ráfagas de viento, capaces de desestabilizar el globo y desviarlo de su trayectoria.

El proyecto cobra importancia por las dimensiones de la infraestructura eléctrica a la que servirá. La línea de transmisión entre el Tíbet y Guangdong tiene una longitud aproximada de 2.681 kilómetros y atraviesa distintas regiones geográficas, desde la meseta tibetana hasta las zonas montañosas del sur de China. Según la información publicada por la agencia estatal Xinhua, cerca del 90 % del trazado discurre por áreas montañosas y alrededor del 30 % atraviesa grandes cordilleras. Algunos tramos alcanzan los 5.300 metros de altitud.