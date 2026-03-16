China excava cientos de metros de tierra para crear una enorme vía fluvial que conecta el mar con el río

Se trata de una ambiciosa obra construcción que promete cambiar la forma en que China conecta su territorio con el mar. Este proyecto no solo es una hazaña de excavación sino también el primer canal moderno de este tipo construido por China desde 1949.
China excava cientos de metros de tierra para crear una enorme vía fluvial que conecta el mar y río
La idea detrás del Canal de Pinglu es tan sencilla como revolucionaria, crear una vía fluvial de más de 134 kilómetros de largo que una el interior de la región de Guangxi con el Golfo de Tonkín, en el Mar de China Meridional. Esto significa que mercancías, materias primas y productos manufacturados podrán ser transportados directamente desde el río hacia el mar, evitando rutas terrestres más largas y costosas, y conectando a China de manera más eficiente con mercados africanos, asiáticos y europeos.
Para lograrlo, no bastó con aprovechar el cauce de ríos existentes. Fue necesario excavar un nuevo tramo de canal e integrar sistemas de esclusas, puertos y estructuras hidráulicas sofisticadas para que el transporte marítimo y fluvial pueda convivir en armonía. En total se calcula que la obra transformará más de 835 hectáreas de terreno, y que la tierra excavada no será desechada, sino reutilizada para crear nuevas zonas agrícolas y áreas de desarrollo rural.
¿Cómo es este canal único de China?
El Canal de Pinglu forma parte del Nuevo Corredor Internacional de Comercio Terrestre-Marítimo Occidental, una red que busca integrar mejor el interior de China con el resto del mundo. Cuando esté operativo, el canal acortará rutas de transporte hasta en 560 kilómetros comparado con rutas tradicionales por carretera o ferrocarril, reduciendo costos logísticos y potenciando la competitividad del país en mercados globales.
Pero el impacto va más allá del comercio. El canal también incluirá pasos y estructuras para la protección de la vida silvestre local, desarrollo de corredores ecológicos y sistemas inteligentes de monitoreo de agua para equilibrar el crecimiento con la protección del entorno natural.
Este canal se caracteriza por
- Longitud total: 134,2 kilómetros de vía fluvial que conecta el interior con el mar.
- Volumen excavado estimado: alrededor de 339 millones de metros cúbicos de tierra y roca removida para crear el canal.
- Elevación máxima superada: hasta 65 metros entre la vía fluvial y el nivel del mar, gestionada con esclusas.
- Capacidad de navegación: diseñado para embarcaciones de hasta 5000 toneladas.
- Esclusas principales: tres complejos de esclusas, cada uno con dos cámaras de gran tamaño (300m × 34m).
- Conexión económica: forma parte del Nuevo Corredor Internacional de Comercio Terrestre-Marítimo Occidental.
- Reducción de distancia de transporte: acortará rutas en hasta 560 kilómetros hacia el mar.
- Impacto regional: el proyecto dinamizará el comercio entre China y países de la ASEAN y otras regiones globales.