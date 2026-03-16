China excava cientos de metros de tierra para crear una enorme vía fluvial que conecta el mar con el río

Para lograrlo, no bastó con aprovechar el cauce de ríos existentes. Fue necesario excavar un nuevo tramo de canal e integrar sistemas de esclusas, puertos y estructuras hidráulicas sofisticadas para que el transporte marítimo y fluvial pueda convivir en armonía. En total se calcula que la obra transformará más de 835 hectáreas de terreno, y que la tierra excavada no será desechada, sino reutilizada para crear nuevas zonas agrícolas y áreas de desarrollo rural.

Pinglu Canal (1)

¿Cómo es este canal único de China?

El Canal de Pinglu forma parte del Nuevo Corredor Internacional de Comercio Terrestre-Marítimo Occidental, una red que busca integrar mejor el interior de China con el resto del mundo. Cuando esté operativo, el canal acortará rutas de transporte hasta en 560 kilómetros comparado con rutas tradicionales por carretera o ferrocarril, reduciendo costos logísticos y potenciando la competitividad del país en mercados globales.

Pero el impacto va más allá del comercio. El canal también incluirá pasos y estructuras para la protección de la vida silvestre local, desarrollo de corredores ecológicos y sistemas inteligentes de monitoreo de agua para equilibrar el crecimiento con la protección del entorno natural.

Este canal se caracteriza por