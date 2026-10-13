Chile está otra vez bajo el agua y declararon alerta roja en Santiago por tormentas, vientos y aluviones

Chile volvió a sufrir este martes los embates del clima. Un violento temporal azotó la Región Metropolitana de Santiago y sus zonas aledañas con lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, granizo y el paso de una violenta tromba, provocando graves inundaciones, anegamientos de calles y el riesgo inminente de aluviones y deslizamientos de tierra.
Ante la gravedad del cuadro meteorológico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja para toda la capital y sus alrededores. La medida habilita la movilización de recursos de emergencia extraordinarios para mitigar las consecuencias del fenómeno atmosférico.
Viento, granizo y calles convertidas en ríos
El fenómeno, de inusitada fuerza, golpeó con especial dureza tanto a zonas del noreste como del sector oriente capitalino. En comunas como Providencia y Las Condes, la combinación de lluvia intensa y caída de granizos congeló y anegó avenidas principales como Pedro de Valdivia y Carlos Antúnez.
Además, en comunas del sector oriente de la capital se amplió el perímetro de restricción de movimiento debido al elevado riesgo de nuevos deslizamientos de tierra y barro. La zona ya venía resentida por un aluvión registrado la semana pasada que había dejado 6 heridos y más de 2.000 viviendas con daños.
En tanto, hacia el noreste de Santiago se registró el paso de una violenta tromba que desencadenó repentinas inundaciones y desbordes de cauces.
Decenas de miles de hogares sin luz y caos en el Metro
Las tormentas eléctricas y las ráfagas causaron severos inconvenientes en los servicios públicos esenciales:
- Cortes masivos de energía: la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que decenas de miles de usuarios quedaron a oscuras (con registros que fluctuaron entre los 37.000 y 48.000 hogares sin suministro). Las comunas más golpeadas por los apagones son Quilicura, Lampa, La Reina y Peñalolén.
- Problemas en el Metro de Santiago: la red subterránea debió alterar la operación de la Línea 1. Estaciones clave como Pedro de Valdivia debieron cerrar sus puertas, mientras que Los Leones y Salvador solo quedaron habilitadas para la salida de pasajeros debido al ingreso de agua en los accesos.
Desde los organismos preventivos indicaron que el monitoreo sobre la inestabilidad atmosférica se mantendrá en forma continua, mientras personal de emergencia trabaja en la limpieza de colectores y en la asistencia de los damnificados.
En pocas palabras
- Temporal severo: Santiago sufre lluvias torrenciales, granizadas y cortes de luz declarándose alerta roja.
- Inundaciones y riesgos: calles anegadas y peligro de aluviones por fuertes vientos y trombas.
- Servicios afectados: decenas de miles sin energía eléctrica y problemas en el Metro de Santiago.