Chile está otra vez bajo el agua y declararon alerta roja en Santiago por tormentas, vientos y aluviones

Además, en comunas del sector oriente de la capital se amplió el perímetro de restricción de movimiento debido al elevado riesgo de nuevos deslizamientos de tierra y barro. La zona ya venía resentida por un aluvión registrado la semana pasada que había dejado 6 heridos y más de 2.000 viviendas con daños.

En tanto, hacia el noreste de Santiago se registró el paso de una violenta tromba que desencadenó repentinas inundaciones y desbordes de cauces.

Calles anegadas y ciudadanos tratando de tapar los pozos. Foto: La Nación de Chile

Decenas de miles de hogares sin luz y caos en el Metro

Las tormentas eléctricas y las ráfagas causaron severos inconvenientes en los servicios públicos esenciales:

Cortes masivos de energía: la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que decenas de miles de usuarios quedaron a oscuras (con registros que fluctuaron entre los 37.000 y 48.000 hogares sin suministro). Las comunas más golpeadas por los apagones son Quilicura, Lampa, La Reina y Peñalolén .

la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que decenas de miles de usuarios quedaron a oscuras (con registros que fluctuaron entre los 37.000 y 48.000 hogares sin suministro). Las comunas más golpeadas por los apagones son . Problemas en el Metro de Santiago: la red subterránea debió alterar la operación de la Línea 1. Estaciones clave como Pedro de Valdivia debieron cerrar sus puertas, mientras que Los Leones y Salvador solo quedaron habilitadas para la salida de pasajeros debido al ingreso de agua en los accesos.

Desde los organismos preventivos indicaron que el monitoreo sobre la inestabilidad atmosférica se mantendrá en forma continua, mientras personal de emergencia trabaja en la limpieza de colectores y en la asistencia de los damnificados.