Si vos o un familiar necesita el Certificado Único de Discapacidad(también conocido como CUD), a continuación te enseñamos el procedimiento paso a paso para obtenerlo en 2026.
Certificado Único de Discapacidad: cómo comenzar el trámite en 2026
Te enseñamos el paso a paso que deberás realizar si quieres tramitar el Certificado Único de Discapacidad en 2026
¿Cómo se tramita el Certificado Único de Discapacidad?
El primer paso es consultar los requisitos del CUD, y comenzar a juntar y reunir diversos informes médicos actualizados que respalden la solicitud de este documento.
El procedimiento comienza en la aplicación Mi Argentina, donde deberás cargar los datos personales, luego se revisa la documentación requerida y se consulta el lugar asignado para la presentación del material y la posterior evaluación. Cada uno de los documentos será analizado y revizado por una Junta Evaluadora.
Una vez revisado el material y los documentos médicos, se asigna un turno para la evaluación presencial; en este momento la persona debe concurrir con su DNI y los estudios médicos requeridos. Finalizada la evaluación, la resolución se comunica por correo electrónico o puede retirarse en la dependencia correspondiente. En el caso del CUD digital, el mismo puede visualizarse en la app Mi Argentina.
¿Para qué sirve el CUD?
Gracias al CUD, las personas con discapacidad pueden acceder a prestaciones médicas, tratamientos especializados, equipamiento específico y medicamentos con cobertura del 100%. Además, este documento habilita beneficios vinculados a la movilidad, como la gratuidad en el transporte público terrestre, o incluso también se puede acceder a un Símbolo Internacional de Discapacidad para poder estacionar en diversos lugares y espacios.
¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?
Entre los beneficios más relevantes que brinda el CUD, se encuentran los tratamientos médicos, la rehabilitación, la cobertura total o parcial de medicamentos y la posibilidad de utilizar el transporte público de forma gratuita en todo el territorio nacional.