Certificado Único de Discapacidad: cómo comenzar el trámite en 2026

Una vez revisado el material y los documentos médicos, se asigna un turno para la evaluación presencial; en este momento la persona debe concurrir con su DNI y los estudios médicos requeridos. Finalizada la evaluación, la resolución se comunica por correo electrónico o puede retirarse en la dependencia correspondiente. En el caso del CUD digital, el mismo puede visualizarse en la app Mi Argentina.

¿Para qué sirve el CUD?

Gracias al CUD, las personas con discapacidad pueden acceder a prestaciones médicas, tratamientos especializados, equipamiento específico y medicamentos con cobertura del 100%. Además, este documento habilita beneficios vinculados a la movilidad, como la gratuidad en el transporte público terrestre, o incluso también se puede acceder a un Símbolo Internacional de Discapacidad para poder estacionar en diversos lugares y espacios.

¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?

Entre los beneficios más relevantes que brinda el CUD, se encuentran los tratamientos médicos, la rehabilitación, la cobertura total o parcial de medicamentos y la posibilidad de utilizar el transporte público de forma gratuita en todo el territorio nacional.