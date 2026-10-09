Calendario de cobro de ANSES en octubre 2026: cronograma de pago, aumento y montos para jubilados

Los jubilados y pensionados reciben este mes una suba del 1,66% en sus haberes, según lo confirmado por ANSES. Además, quienes cobran la mínima o montos bajos suman el bono extraordinario de $70.000, alcanzando un piso de $505.748,51 en el bolsillo. Te mostramos los números claros y las fechas de cobro día por día.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha los pagos de octubre de 2026. Este mes, todos los haberes tienen un aumento automático del 1,66%, que equivale a la inflación medida por el INDEC durante agosto.
Junto con el aumento, el Gobierno confirmó la entrega del bono de $70.000, que se deposita directamente en la cuenta bancaria en la misma fecha de cobro del haber.
¿Cuánto cobrás en mano en octubre?
En esta tabla podés consultar de forma rápida cuánto te corresponde cobrar según la prestación que recibís:
- Jubilación mínima: $435.748,51 + $70.000: $505.748,51
- PUAM (Pensión Adulto Mayor): $348.598,80 + $70.000: $418.598,80
- PNC (Invalidez y Vejez): $305.023,95 + $70.000: $375.023,95
- Jubilación máxima: $2.932.174,86
¿Quiénes cobran el bono de $70.000 y cómo se calcula?
El pago de la ayuda económica depende del nivel de ingresos de cada jubilado o pensionado:
- Bono completo ($70.000): lo cobran las personas que perciben la jubilación mínima ($435.748,51), las Pensiones No Contributivas (PNC) o la PUAM.
- Bono proporcional: si cobrás un haber mayor a la mínima pero que no llega a $505.748,51, ANSES te paga la diferencia exacta para que alcances esa suma.
- Sin bono: las jubilaciones que por sí solas superen los $505.748,51 no perciben el refuerzo.
Fecha por fecha: cuándo cobrás en octubre según tu DNI
El dinero se acredita de manera ordenada según la terminación de tu documento:
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima (y PUAM)
- DNI en 0: jueves 8 de octubre
- DNI en 1: viernes 9 de octubre
- DNI en 2: martes 13 de octubre
- DNI en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI en 4: jueves 15 de octubre
- DNI en 5: viernes 16 de octubre
- DNI en 6: lunes 19 de octubre
- DNI en 7: martes 20 de octubre
- DNI en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI en 9: jueves 22 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superan la mínima
- DNI en 0 y 1: viernes 23 de octubre
- DNI en 2 y 3: lunes 26 de octubre
- DNI en 4 y 5: martes 27 de octubre
- DNI en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
- DNI en 8 y 9: jueves 29 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI en 0 y 1: jueves 8 de octubre
- DNI en 2 y 3: viernes 9 de octubre
- DNI en 4 y 5: martes 13 de octubre
- DNI en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
- DNI en 8 y 9: jueves 15 de octubre