Calendario de cobro de ANSES en octubre 2026: cronograma de pago, aumento y montos para jubilados

¿Cuánto cobrás en mano en octubre?

En esta tabla podés consultar de forma rápida cuánto te corresponde cobrar según la prestación que recibís:

Jubilación mínima: $435.748,51 + $70.000: $505.748,51

$435.748,51 + $70.000: PUAM (Pensión Adulto Mayor): $348.598,80 + $70.000: $418.598,80

$348.598,80 + $70.000: PNC (Invalidez y Vejez): $305.023,95 + $70.000: $375.023,95

$305.023,95 + $70.000: Jubilación máxima: $2.932.174,86

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 y cómo se calcula?

El pago de la ayuda económica depende del nivel de ingresos de cada jubilado o pensionado:

Bono completo ($70.000): lo cobran las personas que perciben la jubilación mínima ($435.748,51), las Pensiones No Contributivas (PNC) o la PUAM.

lo cobran las personas que perciben la jubilación mínima ($435.748,51), las Pensiones No Contributivas (PNC) o la PUAM. Bono proporcional: si cobrás un haber mayor a la mínima pero que no llega a $505.748,51 , ANSES te paga la diferencia exacta para que alcances esa suma.

si cobrás un haber mayor a la mínima pero que no llega a , ANSES te paga la diferencia exacta para que alcances esa suma. Sin bono: las jubilaciones que por sí solas superen los $505.748,51 no perciben el refuerzo.

Fecha por fecha: cuándo cobrás en octubre según tu DNI

El dinero se acredita de manera ordenada según la terminación de tu documento:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima (y PUAM)

DNI en 0: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre DNI en 1: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI en 2: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre DNI en 3: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI en 4: jueves 15 de octubre

jueves 15 de octubre DNI en 5: viernes 16 de octubre

viernes 16 de octubre DNI en 6: lunes 19 de octubre

lunes 19 de octubre DNI en 7: martes 20 de octubre

martes 20 de octubre DNI en 8: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre DNI en 9: jueves 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI en 0 y 1: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre DNI en 2 y 3: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre DNI en 4 y 5: martes 27 de octubre

martes 27 de octubre DNI en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

miércoles 28 de octubre DNI en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)