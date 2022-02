Bullying: cómo saber si a mis hijos los maltratan en la escuela

El bullying en las escuelas se produce desde una temprana edad, comenzando en muchos casos entre los 3 y 6 años. En todo el proceso primario y secundario, los chicos están expuestos a sufrir maltratos por parte de uno o varios compañeros, algo que con el correr de los años, no se ha podido erradicar.

Maltrato físico, psicológico, hostigamiento reiterado… Todos estos comportamientos incidirán en el normal crecimiento de nuestros hijos. Es por eso que es vital detectarlo a tiempo.

bullying3.jpg Los padres tienen que estar alertas a las señales que podrían dar los chicos, ante un caso de maltrato escolar.

Cómo saber si mis hijos sufren bullying

Hay muchas conductas que nos pueden indicar que nuestro hijo está sufriendo bullying:

No quiere ir a clases : suele ocurrir qué si nuestro hijo está sufriendo bullying, se invente algo para no asistir a clases. Dirá que se siente mal de salud. El dolor de panza es un muy motivo muy utilizado por los chicos.

: suele ocurrir qué si nuestro hijo está sufriendo bullying, se invente algo para no asistir a clases. Dirá que se siente mal de salud. El dolor de panza es un muy motivo muy utilizado por los chicos. Modificación en su comportamiento : nuestro hijo podría estar sufriendo bullying si su personalidad cambia. Si antes era un niño muy expresivo y ahora ya no se comunica mucho con sus amigos y menos con los familiares, podríamos estar frente a un caso de maltrato.

: nuestro hijo podría estar sufriendo bullying si su personalidad cambia. Si antes era un niño muy expresivo y ahora ya no se comunica mucho con sus amigos y menos con los familiares, podríamos estar frente a un caso de maltrato. Berrinches y ataques de ira : pueden ser muy comunes entre niños de primeria y secundaria. Es por eso que hay que afinar la mira y estar atento a estas señales.

: pueden ser muy comunes entre niños de primeria y secundaria. Es por eso que hay que afinar la mira y estar atento a estas señales. Faltante de objetos (útiles escolares o ropa) : muchas veces, el niño que le hace bullying a otro, se queda con algunas pertenencias a modo de intimidación.

: muchas veces, el niño que le hace bullying a otro, se queda con algunas pertenencias a modo de intimidación. Piden plata en la casa para llevar a la escuela : no es para nada descabellado que nuestro hijo utilice la plata que pide para satisfacer los pedidos del agresor.

: no es para nada descabellado que nuestro hijo utilice la plata que pide para satisfacer los pedidos del agresor. Cae su rendimiento escolar: la falta de concentración y atención por estar pensando en el maltrato que está sufriendo, incidirá en su interés por los estudios.

bullying2.jpg Todos los tipos de bullying terminan incidiendo en la vida de los chicos.

Trastornos psicosomáticos por el bullying

Los trastornos psicosomáticos son una condición en la cual los síntomas físicos se ven agravados por factores mentales como:

Alteraciones del sueño

Malestar al levantarse

Mareos y dolores de cabeza

Temblores y palpitaciones

Problemas digestivos y desórdenes de la conducta alimentaria

Cómo actuar en caso de bullying

Lo primero que no tenemos que hacer si hemos detectado un caso de bullying en nuestros hijos, es culparlo a él por lo sucedido. Tampoco tenemos que echarnos la culpa a nosotros mismos.

Crear el mejor escenario para tratar el problema:

Nuestro hijo debe sentirse respaldado en todo momento.

Hay que crear un buen clima en la casa, para que nuestro hijo sienta confianza y seguridad.

Hay que fortalecer la comunicación con nuestros hijos y hacerle saber que no está solo ante este problema. Tiene que sentir que puede contar con su familia y será escuchado en todo momento.

Es crucial demostrarle a nuestro hijo maltratado determinación, entereza y optimismo. Debes mantener la calma y no mostrarte preocupado.

Tenemos que concurrir a la escuela y hablar con las autoridades. Ellos nos ayudarán a encontrarle la solución al problema. Es muy importante mantenerse calmo y tener una buena relación con el personal del colegio, para poder juntos erradicar el grave problema.

bullying1.jpg Es muy importante la formación de valores desde una temprana edad.

Qué puedo hacer si soy testigo de bullying

Tal vez no seas la persona que está sufriendo bullying, pero eso no indica que no puedas hacer nada y quedarte de brazos cruzados.

Si sos testigo de un caso de bullying, levanta tu voz y ayudá a la otra persona sin dudarlo.

Seguí estos consejos para ayudar a una persona que sufre bullying: