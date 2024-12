Belén y Lucas, guerreros de la vida y alumnos destacados que viven en hogares del Estado

Lucas DGE alumnos destacados.jpg Lucas en diálogo con Diario UNO. Foto: Martín Pravata

Días atrás, el Gobierno de Mendoza reconoció, a través de la DGE, a Lucas, a Belén y a otros 20 chicos y chicas residentes en hogares alternativos que se destacaron en los estudios.

Ha sido clave para este logro el trabajo de equipo: de la gente que trabaja en los hogares y de las funcionarias Belén García, Directora general de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y María Belén Visaguirre, Directora de Cuidados Alternativos de todos los hogares.

Belén Panello y funcionarias.jpeg Mientras Belén nos cuenta cosas de su vida, sonríen María Belén Visaguirre, Directora de Cuidados Alternativos de todos los hogares alternativos, y Belén García, Directora General de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fotos: Martín Pravata

Belén, de 12 años: timidez

Belén Panello vive en el Hogar 7, en Rodeo de la Cruz -Guaymallén- y pasó a séptimo grado de la escuela especial Jerónimo Semorille, de Dorrego. Ida y vuelta, cada día de clases, en transporte que va dejando y buscando a sus compañeras de la vida por distintas escuelas. Belén habla poquito. Es tan tímida que apoya la cara en el escritorio de la oficina de la DGP, donde nos encontramos. Cierto grado de discapacidad.

- ¿Me querés contar de tus amigas en el Hogar?

Belén mira hacia abajo. Silencio.

- No me acuerdo -contesta, por fin.

- Si te llegás a acordar las podés saludar por el diario -propongo.

- (Piensa) Bueno. Sí. Selene -dice.

Anoto Selene en mi libreta y pregunto si hay alguna más.

- La Fátima.

Belén. Hogar 7 (1).jpeg Belén Panello, de 12 años.

- ¿A qué juegan con Selene y con la Fátima?

- A las cartas -dice Belén con un hilito de voz-. Al truco. Vemos películas y series.

- ¿Y cuáles te gustan? -indago.

- El Hombre Araña... y Los Jóvenes Titanes.

Belén estudia sin el apoyo de una maestra especial y ése también es un logro para remarcar. En el Hogar 7 vive con 15 chicas de entre 10 y 14 años.

Intriga saber qué le gusta más de las materias en el aula. Matemáticas o Lengua, propongo.

- Hacer cuentas -me dice Belén con cara de basta de preguntas.

Belén acaba de pasar la Navidad con la familia de una operadora. Cuenta que pasó una linda noche. Como en familia. Hace ya muchos años que la niña dejó de tener contacto con su familia de origen. Tantos que ya ni pregunta por ellos. O porque lo olvidó. La timidez también le hace esconder ese gran logro de este año. La coronación: fue elegida abanderada y en 2025 portará la Bandera de Mendoza en los actos escolares.

Lucas, el pibe con pinta de adulto

A la izquierda de Belén está Lucas, que juguetea con las manos y se mueve de un lado a otro en la silla. "Soy Lucas Valdez", se presenta. "Valdez con vé corta y zeta", aclara.

El muchacho usa anteojos y un mechón cobrizo en el cabello negro. Me hizo acordar al mechón de Maradona a fines de los ´90 en la cancha de River y lo digo. Lucas también supo escuchar de esa anécdota. "A mí me tiñeron en el Hogar; creo que no quedaba otro color", sonríe.

La risa de Lucas, a lo largo de la charla, solo calla sólo cuando habla con su voz gruesa, típica de los adolescentes que -como suele decirse- va cambiando a la voz adulta. Ojo que también habla con las manos. Y las agita para apoyar sus dichos y enfatizar vivencias que tiene clarísimas.

Lucas Valdez vive en el Hogar 6, en San José, Guaymallén, y es alumno de la escuela Profesor Ángel Cervera. Pasó a quinto año, sacó 10 en todas las materias y está en el cuadro de honor con la Bandera del Ejército de los Andes.

"De River...", cuenta orgulloso cuando hablamos de fútbol y lamenta que los chicos del Hogar ya no tengan una pelota de fútbol.

Lucas Valdez-Hogar 6.jpeg Con Lucas y Belén brindamos por el 2024 tan productivo para ellos.

- ¿Y qué pasó con la que tuvieron?

- Se perdió cuando salimos a comer a Churrico. O se pinchó...

Entonces, Lucas sonríe con picardía de chico que casi todo el tiempo habla y piensa como el adulto que será. Ahora nos habla de su año 2024.

- Para mí, fue un año raro. Empecé bien, con laburo y todo tranqui pero después saltó el problema familiar y el ETI decidió que no podía estar en mi casa. Pasé a la casa de mi abuela, de ahí a la casa de mi tía y después empecé a vivir en el Hogar 1.

- ¿Y qué tal fue estar ahí?

- Era pensar en mi mamá y mis hermanos y nada más. Hasta que empecé a pensar en seguir la escuela y hacerme un futuro. Después pasé al Hogar 6.

¿Y qué tal en la escuela?

- Muy bien. Todo el tiempo haciendo las tareas con los auriculares puestos y pensando en hacerme un futuro. Así fui ejemplar. Fui el único que sacó 10 en todas las notas. A algunos compañeros los veía en otra. Yo pensaba, además, en hacer un currículum para buscar un trabajo.

Lucas ya se gana el mango por su cuenta en una carpintería en vez de estar mirando "tele todo el día y no tener plata".

- ¿Qué hacés en la carpintería?

- Hago limpieza, ayudamos a fabricar camas y ordeno. El 75% de lo que gano lo mando a mi casa y el resto es para mí", dice.

El amor y la sangre materna golpetean en Lucas, entonces habla de su mamá, "que es soltera y tiene que hacerse cargo de mis tres hermanos; no puede con todo. Quiero que sepa que mi mamá es la mejor madre del mundo".

A Lucas le gusta leer, pero "nada de fantasía sino algo que sirviera".

- ¿De aplicación práctica?

- Claro, algo más productivo -dice, entonces hablamos de oficios, algo que signifique aprendizaje y rápida salida laboral.