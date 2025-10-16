Becas Progresar 2025: se abrió el periodo de reclamos por rechazos de la segunda convocatoria

Becas Progresar 2025 Progresar es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

Becas Progresar abrió el periodo de reclamo para los inscriptos a la segunda convocatoria

Los estudiantes que se inscribieron en la segunda convocatoria de las Becas Progresar y fueron rechazados, pueden corregir su declaración jurada y así acceder a una nueva revisión de su caso. El Ministerio de Capital Humano remarca que este paso es fundamental para evitar quedar fuera del beneficio por cuestiones administrativas o fallas en la carga de datos.

Para realizar el reclamo de la segunda convocatoria de las Becas Progresar, que se realiza de manera online, se debe ingresar a la plataforma del programa usando la clave de Mi Argentina.

becas-progresar-1jpg.webp Las Becas Progresar buscan acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios y puedan continuar una formación o carrera profesional.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Corregir la declaración jurada con los datos correctos

Guardar los cambios realizados

Una vez ingresado el reclamo de la segunda convocatoria de las Becas Progresar, se recomienda ingresar periódicamente al portal para revisar si se recibe una respuesta.

Motivos del rechazo al beneficio de las Becas Progresar

Los rechazos académicos en las Becas Progresar suelen estar vinculados a los siguientes puntos:

Inconsistencias en los datos educativos

Falta de cumplimiento en el rendimiento académico mínimo exigido

Problemas con la certificación de estudios por parte de las instituciones

Por eso, es fundamental revisar cuidadosamente toda la información antes de finalizar la inscripción.

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales

2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas

2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.