El Ministerio de Capital Humano brindó una muy buena noticia para los estudiantes que se inscribieron a la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2025 con la apertura del período de reclamos académicos. Hasta el 24 de octubre, los estudiantes que recibieron una notificación de rechazo por motivos académicos pueden solicitar una nueva evaluación.
Becas Progresar 2025: se abrió el periodo de reclamos por rechazos de la segunda convocatoria
Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
Los estudiantes que se inscribieron en la segunda convocatoria de las Becas Progresar y fueron rechazados, pueden corregir su declaración jurada y así acceder a una nueva revisión de su caso. El Ministerio de Capital Humano remarca que este paso es fundamental para evitar quedar fuera del beneficio por cuestiones administrativas o fallas en la carga de datos.
Para realizar el reclamo de la segunda convocatoria de las Becas Progresar, que se realiza de manera online, se debe ingresar a la plataforma del programa usando la clave de Mi Argentina.
Los pasos a seguir son los siguientes:
- Corregir la declaración jurada con los datos correctos
- Guardar los cambios realizados
Una vez ingresado el reclamo de la segunda convocatoria de las Becas Progresar, se recomienda ingresar periódicamente al portal para revisar si se recibe una respuesta.
Motivos del rechazo al beneficio de las Becas Progresar
Los rechazos académicos en las Becas Progresar suelen estar vinculados a los siguientes puntos:
- Inconsistencias en los datos educativos
- Falta de cumplimiento en el rendimiento académico mínimo exigido
- Problemas con la certificación de estudios por parte de las instituciones
Por eso, es fundamental revisar cuidadosamente toda la información antes de finalizar la inscripción.
Montos de las Becas Progresar 2025
Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:
- 8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales
- 2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas
- 2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias
Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.