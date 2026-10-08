Este viernes 9 de octubre vuelve hay una nueva posibilidad de ahorrar $25.000 en Vea supermercados. Los clientes que paguen con MODO del Banco Nación pueden ahorrar esta suma siempre que realicen una compra superior a los $100.000. El beneficio está también vigente para otros bancos.
Banco Nación supermercados: $25.000 de ahorro con MODO este viernes
Este viernes, una nueva posibilidad de ahorrar $25.000 en Vea supermercados pagando con la billetera virtual MODO del Banco Nación
El ahorro a través de la promo es válido para las tarjetas de crédito VISA y Mastercard. También lo es para las tarjetas de débito Mastercard, siempre que sean emitidas por el Banco Nación u otras entidades bancarias comprendidas.
Banco Nación y MODO: ahorro de $25.000 en Vea supermercados
Esta promoción es válida en la República Argentina para compras en comercios adheridos de la cartera de consumo. Para aprovechar el beneficio, es indispensable abonar a través de la aplicación BNA+ MODO, escaneando el código QR que brindará el cajero o cajera de la sucursal y seleccionando como medio de pago una tarjeta de débito Mastercard o de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación u otras entidades (como ya se explicó).
Hay que tener en cuenta que la oferta no aplica si el cliente paga con saldo en cuenta ni mediante otras formas de pago.
El beneficio cuenta con un tope de reintegro por cliente (CUIT), el cual se respetará de forma acumulada aunque se utilicen distintos medios de pago participantes.
La devolución de dinero se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria del Banco Nación vinculada a BNA+. No obstante, es posible que el dinero sea reintegrado de manera inmediata en la cuenta del titular.
Banco Nación MODO supermercados
Hay que recordar además que el reintegro de $25.000 es mensual, es decir que puede ser aprovechado solamente un viernes de octubre, siempre que no haya sido utilizado los viernes anteriores del mes.
En el caso de que la compra se realice con un tarjeta adicional, el cliente también deberá poseer una cuenta monetaria en el BNA para poder recibir el reintegro.
En pocas palabras
- Ahorro Vea: Los clientes del Banco Nación con MODO pueden ahorrar hasta $25.000 en Vea supermercados con compras superiores a $100.000.
- Medios de pago: El beneficio aplica a tarjetas de crédito Visa/Mastercard y débito Mastercard del Banco Nación u otras entidades adheridas.
- Vigencia y Acreditación: El reintegro es mensual y se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la compra.