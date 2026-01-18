Banco Nación anunció uno de los mejores cambios en los créditos hipotecarios

Los créditos hipotecarios crecieron abismalmente en los últimos dos años, gracias a una estabilización en la economía nacional, y es el Banco Nación la entidad bancaria más buscada del mercado. Esta oferta trae un importante listado de beneficios que hace a los préstamos para viviendas aún más atractivos.
De forma inesperada, el Banco Nación anunció uno de los cambios más importantes en los créditos hipotecarios de este último tiempo, y es que han decidido digitalizar la gestión de los préstamos para viviendas. De esta manera, la gestión se realiza completamente por la app del banco, y los tiempos se agilizan completamente.
Banco Nación: estas son las condiciones generales de los créditos hipotecarios
A pesar de que se esperaba una mayor recuperación hacia fines del 2025, el Banco Nación continúa generando cambios en los créditos hipotecarios, que, en cierto punto, frena cada vez más su solicitud. Las condiciones en general de estos préstamos son muy atractivas y hasta accesibles para los clientes de la entidad bancaria.
Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad con condiciones muy accesibles y oportunas a los clientes de la entidad bancaria. Estos préstamos no solo tienen distintos destinos para viviendas, sino que, entre otros puntos importantes, se manejan por UVA.
Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:
- Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor
- El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA
- Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés
- El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos
- El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda
Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:
- Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.
- Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.
- Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.
- Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.
- Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.
Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué pasará con el scoring en el 2026
El scoring bancario fue un término que comenzó a escucharse con mayor frecuencia durante este 2025, y es que incluso algunos ni sabían lo que significaba. La inestabilidad económica del gobierno nacional llevó a que prácticamente todo aquel que quisiera solicitar un crédito hipotecario del Banco Nación, lo padeciera.
La inestabilidad económica de los últimos meses provocó cambios en el scoring del Banco Nación para sus créditos hipotecarios, subiendo la "vara" para definir quién podía solicitar el préstamo para viviendas y dejando fuera a muchos de esta posibilidad. Las exigencias cambiaron rotundamente, y muchos ya no pueden acceder a esta prestación.
El scoring es justamente un puntaje que coloca el banco, de acuerdo a tu historial crediticio, que te valora y te considera como apto o no apto para solicitar un crédito hipotecario. Cómo tener un buen scoring para un crédito hipotecario:
- Tener un historial impecable
- Mucho consumo de tarjeta
- Tener créditos previos
- Pagos al día
Hasta mediados de año, el Banco Nación contaba con un scoring de entre 400 y 700, un valor muy accesible para iniciar el trámite de crédito hipotecario. La inestabilidad llevó a que el banco debiera tenerla por encima de los 900, cortando prácticamente la posibilidad a todo el mundo de pedirlo.
Tras las elecciones, todo parecía apuntar a que el Banco Nación bajaría el scoring, pero nada pasó. Si las condiciones se dan, especialmente en la estabilidad del dólar y una inflación baja, en el 2026 podrían volverse a los valores normales.
Créditos hipotecarios del Banco Nación: el cambio que llega para facilitar la solicitud
El realizar el proceso de los créditos hipotecarios siempre fue algo engorroso y muy extenso en tiempo, y es por eso que desde el Banco Nación decidieron llevar a cabo un cambio "revolucionario", para que la solicitud del préstamo para viviendas sea mucho más fácil y rápida para sus clientes.
Mediante la plataforma +Hogares con BNA, los clientes del Banco Nación podrán cargar documentación para los créditos hipotecarios, validar datos y recibir una propuesta concreta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas.
Realizar la carga mediante este nuevo sistema del Banco Nación es verdaderamente fácil, y es que el mismo sistema te va guiando para la carga de la documentación y todos los demás pasos.