Con la llegada del verano, muchas personas retoman la búsqueda de una dieta efectiva para bajar de peso, pero a menudo eligen planes demasiado restrictivos que terminan provocando efecto rebote y desequilibrios nutricionales. Sin embargo, un estudio publicado en la National Library of Medicine reveló una estrategia simple dentro de una alimentación saludable que ayuda a controlar los antojos y mejora los resultados.
Bajar de peso rápido: la dieta ideal para calmar los antojos y adelgazar de forma efectiva en 5 días
Los especialistas recomiendan seguir una dieta específica para bajar de peso. La idea es calmar los antojos dentro de una alimentación saludable
Uno de los mayores desafíos al seguir una dieta es justamente combatir esos antojos que aparecen durante el día y que pueden arruinar cualquier progreso. Por eso, más que optar por regímenes rígidos, los especialistas recomiendan enfocarse en generar saciedad real.
De acuerdo con la investigación liderada por el endocrinólogo David S. Weigle en Seattle y difundida por PubMed, la clave está en aumentar la ingesta de proteínas. Este enfoque, dentro de una alimentación saludable, no solo ayuda a calmar los antojos, sino que también contribuye a bajar de peso de manera más sostenida y equilibrada.
La dieta que calma los antojos: ideal para bajar de peso
En el estudio llevado a cabo por David. S. Weigle, se consideró los registros de apetito, la ingesta calórica, el peso corporal y la masa grasa de 19 participantes, a los que se les asignó secuencialmente tres tipos de dieta: una para mantener el peso, otra isocalórica y otra ad libitum (tanta comida como quisieran).
El endocrinólogo llegó a la conclusión de que, para lograr un descenso de peso, es necesario aumentar la ingesta de proteínas junto con una constante de carbohidratos. De esta manera, se puede disminuir sostenidamente los alimentos calóricos “por antojos” y calmar el apetito.
Según la investigación, el incremento debería ubicarse en torno a un 15% a 30%. “Este efecto de las proteínas puede contribuir a la pérdida de peso producida por las dietas bajas en carbohidratos”, amplió el artículo.
Cómo es la dieta de proteínas y carbohidratos
En una dieta de proteínas y carbohidratos, los nutrientes desempeñan un papel crucial en las células del cuerpo, reparan los tejidos, desarrollan el organismo y aportan la energía necesaria.
Además, también es esencial para fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades como las cardiovasculares, la obesidad, la diabetes tipo 2, cardíacas y algunos tipos de cáncer.
Alimentos ricos en proteínas
- Carne
- Pescados y mariscos
- Legumbres
- Nueces y semillas
- Huevos
- Productos lácteos
- Verduras
Alimentos ricos en carbohidratos
- Panes
- Granos como avena
- Frutas
- Verduras
- Leche y yogur