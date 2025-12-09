Bajar de peso rápido: la dieta ideal para calmar los antojos y adelgazar de forma efectiva en 5 días

dieta antojos mujer (1).jpg

La dieta que calma los antojos: ideal para bajar de peso

En el estudio llevado a cabo por David. S. Weigle, se consideró los registros de apetito, la ingesta calórica, el peso corporal y la masa grasa de 19 participantes, a los que se les asignó secuencialmente tres tipos de dieta: una para mantener el peso, otra isocalórica y otra ad libitum (tanta comida como quisieran).

El endocrinólogo llegó a la conclusión de que, para lograr un descenso de peso, es necesario aumentar la ingesta de proteínas junto con una constante de carbohidratos. De esta manera, se puede disminuir sostenidamente los alimentos calóricos “por antojos” y calmar el apetito.

Según la investigación, el incremento debería ubicarse en torno a un 15% a 30%. “Este efecto de las proteínas puede contribuir a la pérdida de peso producida por las dietas bajas en carbohidratos”, amplió el artículo.

Cómo es la dieta de proteínas y carbohidratos

En una dieta de proteínas y carbohidratos, los nutrientes desempeñan un papel crucial en las células del cuerpo, reparan los tejidos, desarrollan el organismo y aportan la energía necesaria.

Además, también es esencial para fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades como las cardiovasculares, la obesidad, la diabetes tipo 2, cardíacas y algunos tipos de cáncer.

