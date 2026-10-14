Aumento de ANSES en noviembre: cuánto cobrarán jubilados, AUH, AUE y SUAF tras el dato de inflación

Jubilación mínima: $444.027,73

$444.027,73 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,19

$355.222,19 Pensiones No Contributivas (PNC): $310.819,42

$310.819,42 Prestación Básica Universal (PBU): $203.122,42

$203.122,42 Jubilación máxima: $2.989.061,80

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados

A diferencia de los haberes que se recalculan de manera automática mediante el índice de inflación, el bono extraordinario de ANSES requiere de un decreto específico del Poder Ejecutivo para renovarse.

Hasta el momento, las autoridades no formalizaron si se mantendrá el refuerzo durante noviembre. En el supuesto de que el Gobierno nacional ratifique nuevamente los $70.000 sin modificaciones:

Jubilación mínima: totalizaría $514.027,73 en mano ($444.027,73 de haber mensual más los $70.000 del adicional).

totalizaría en mano ($444.027,73 de haber mensual más los $70.000 del adicional). Cobro proporcional: aquellos beneficiarios con ingresos inmediatamente superiores a la mínima percibirían la diferencia necesaria hasta igualar ese tope garantizado.

Asignaciones sociales: nuevos montos para AUH, AUE y SUAF

El ajuste del 1,9% impacta directamente en las asignaciones familiares administradas por la ANSES. Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), el monto total alcanzará los $159.563,17 por hijo.

Como el organismo abona mensualmente el 80% y retiene el 20% para su liquidación contra la acreditación de salud y escolaridad, los valores efectivos quedan desglosados de la siguiente manera:

Cobro mensual directo en mano (80%): $127.650,54 por cada menor.

$127.650,54 por cada menor. Monto retenido acumulable (20%): $31.912,63 por mes.

$31.912,63 por mes. SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares): los trabajadores registrados con hijos dentro del primer escalón de ingresos familiares pasarán a percibir $79.791,78 por hijo.

Cómo funciona la fórmula de movilidad mensual de ANSES

Bajo el marco del DNU 274/2024, todos los beneficios a cargo de la ANSES se indexan al compás de la inflación oficial con un rezago de dos meses. El dato informado por el INDEC para septiembre (1,9%) se traslada directamente a las liquidaciones de noviembre, garantizando un ajuste automático sin necesidad de esperar aumentos trimestrales.