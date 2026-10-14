Aumento de ANSES en noviembre: cuánto cobrarán jubilados, AUH, AUE y SUAF tras el dato de inflación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que aplicará un incremento del 1,9% a partir de noviembre de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La cifra deriva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), acumulando un avance del 23,6% en los primeros nueve meses del año.
El mecanismo de ajuste de ANSES responde al esquema de movilidad establecido por el DNU 274/2024, el cual actualiza mensualmente las prestaciones en función del costo de vida informado dos meses atrás.
Escala previsional de noviembre: así quedan los haberes básicos
Con la aplicación del aumento del 1,9%, los haberes previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tendrán los siguientes importes de base:
- Jubilación mínima: $444.027,73
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,19
- Pensiones No Contributivas (PNC): $310.819,42
- Prestación Básica Universal (PBU): $203.122,42
- Jubilación máxima: $2.989.061,80
Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados
A diferencia de los haberes que se recalculan de manera automática mediante el índice de inflación, el bono extraordinario de ANSES requiere de un decreto específico del Poder Ejecutivo para renovarse.
Hasta el momento, las autoridades no formalizaron si se mantendrá el refuerzo durante noviembre. En el supuesto de que el Gobierno nacional ratifique nuevamente los $70.000 sin modificaciones:
- Jubilación mínima: totalizaría $514.027,73 en mano ($444.027,73 de haber mensual más los $70.000 del adicional).
- Cobro proporcional: aquellos beneficiarios con ingresos inmediatamente superiores a la mínima percibirían la diferencia necesaria hasta igualar ese tope garantizado.
Asignaciones sociales: nuevos montos para AUH, AUE y SUAF
El ajuste del 1,9% impacta directamente en las asignaciones familiares administradas por la ANSES. Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), el monto total alcanzará los $159.563,17 por hijo.
Como el organismo abona mensualmente el 80% y retiene el 20% para su liquidación contra la acreditación de salud y escolaridad, los valores efectivos quedan desglosados de la siguiente manera:
- Cobro mensual directo en mano (80%): $127.650,54 por cada menor.
- Monto retenido acumulable (20%): $31.912,63 por mes.
- SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares): los trabajadores registrados con hijos dentro del primer escalón de ingresos familiares pasarán a percibir $79.791,78 por hijo.
Cómo funciona la fórmula de movilidad mensual de ANSES
Bajo el marco del DNU 274/2024, todos los beneficios a cargo de la ANSES se indexan al compás de la inflación oficial con un rezago de dos meses. El dato informado por el INDEC para septiembre (1,9%) se traslada directamente a las liquidaciones de noviembre, garantizando un ajuste automático sin necesidad de esperar aumentos trimestrales.
En pocas palabras
- ANSES aplicará un incremento del 1,9% a jubilaciones y asignaciones familiares en noviembre.
- El aumento se basa en el IPC de septiembre y actualiza haberes y prestaciones sociales.
- Se detalla la escala previsional y los nuevos montos para AUH, AUE y SUAF.