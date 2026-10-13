Atención jubilados: el importante cambio que hizo PAMI para retirar medicamentos en las farmacias

Documento Nacional de Identidad (DNI): Presentación del ejemplar en original.

Presentación del ejemplar en original. Credencial digital: Visualización de la credencial habilitada desde la aplicación oficial Mi PAMI .

Visualización de la credencial habilitada desde la aplicación oficial . Token de seguridad: Generación de un código numérico temporal dentro de la app para que el personal de la farmacia valide la dispensa directamente en el sistema informático.

Desde el organismo previsional remarcaron que la implementación de esta modalidad digital se llevará a cabo de forma gradual. Con el objetivo de evitar que los beneficiarios vean interrumpida su atención o sus tratamientos mientras se adaptan al uso del teléfono celular, el mecanismo digital convivirá temporalmente con las modalidades tradicionales en papel.

Cobertura garantizada hasta 2028 y modernización en las farmacias

En paralelo con este lanzamiento, el PAMI firmó una adenda al Convenio de Dispensa de Medicamentos junto a las distintas cámaras farmacéuticas del país. Con este acuerdo, la vigencia del servicio quedó formalmente extendida hasta marzo de 2028, asegurando la continuidad del suministro de remedios en todo el territorio argentino.

Para los locales farmacéuticos, la medida introduce una profunda simplificación administrativa:

Eliminación progresiva del troquel: Reemplazo gradual del recorte manual de cartón y la firma ológrafa por certificaciones de validación electrónica.

Reemplazo gradual del recorte manual de cartón y la firma ológrafa por certificaciones de validación electrónica. Presentación digitalizada: Gestión automatizada de las recetas y órdenes electrónicas directamente en el software de dispensa.

Gestión automatizada de las recetas y órdenes electrónicas directamente en el software de dispensa. Atención más ágil: Notoria reducción de los tiempos de espera y de las cargas burocráticas en el mostrador.

Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Nuevos controles de seguridad y cruce de datos fiscales

La reestructuración del sistema de medicamentos de PAMI incluye la incorporación de herramientas tecnológicas enfocadas en auditar los recursos públicos y evitar desvíos: