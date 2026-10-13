Atención jubilados: el importante cambio que hizo PAMI para retirar medicamentos en las farmacias

El PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) puso en marcha una importante modernización tecnológica en la red de farmacias de todo el país. La medida apunta a dejar atrás el uso del papel y acelerar la atención de los afiliados al momento de tener que retirar los medicamentos que necesitan para sus tratamientos diarios.
A partir de este nuevo esquema, los jubilados y pensionados ya no tendrán que rellenar formularios impresos en el mostrador. En su lugar, el acceso a las prescripciones médicas se validará mediante herramientas electrónicas que garantizan mayor agilidad y seguridad en el registro de los insumos entregados.
Adiós al papel: qué se necesita para retirar los medicamentos de PAMI
Para acceder a las prescripciones en cualquier farmacia adherida de la red nacional, la validación en el punto de atención requerirá los siguientes tres pasos:
- Documento Nacional de Identidad (DNI): Presentación del ejemplar en original.
- Credencial digital: Visualización de la credencial habilitada desde la aplicación oficial Mi PAMI.
- Token de seguridad: Generación de un código numérico temporal dentro de la app para que el personal de la farmacia valide la dispensa directamente en el sistema informático.
Desde el organismo previsional remarcaron que la implementación de esta modalidad digital se llevará a cabo de forma gradual. Con el objetivo de evitar que los beneficiarios vean interrumpida su atención o sus tratamientos mientras se adaptan al uso del teléfono celular, el mecanismo digital convivirá temporalmente con las modalidades tradicionales en papel.
Cobertura garantizada hasta 2028 y modernización en las farmacias
En paralelo con este lanzamiento, el PAMI firmó una adenda al Convenio de Dispensa de Medicamentos junto a las distintas cámaras farmacéuticas del país. Con este acuerdo, la vigencia del servicio quedó formalmente extendida hasta marzo de 2028, asegurando la continuidad del suministro de remedios en todo el territorio argentino.
Para los locales farmacéuticos, la medida introduce una profunda simplificación administrativa:
- Eliminación progresiva del troquel: Reemplazo gradual del recorte manual de cartón y la firma ológrafa por certificaciones de validación electrónica.
- Presentación digitalizada: Gestión automatizada de las recetas y órdenes electrónicas directamente en el software de dispensa.
- Atención más ágil: Notoria reducción de los tiempos de espera y de las cargas burocráticas en el mostrador.
Nuevos controles de seguridad y cruce de datos fiscales
La reestructuración del sistema de medicamentos de PAMI incluye la incorporación de herramientas tecnológicas enfocadas en auditar los recursos públicos y evitar desvíos:
- Registro en tiempo real: Trazabilidad inmediata de las unidades que son efectivamente entregadas a cada afiliado.
- Firma digital del Director Técnico: Certificación profesional obligatoria por parte del farmacéutico responsable del establecimiento.
- Cruzamiento informático continuo: Auditoría cruzada permanente entre las bases de datos de PAMI y los comprobantes fiscales electrónicos emitidos por los comercios.