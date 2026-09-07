Cerca de 250 jóvenes participaron de Uniendo Metas Mendoza, el programa de Asociación Conciencia que promueve la formación ciudadana y el liderazgo.
Asociación Conciencia reunió a 250 jóvenes en una nueva edición de Uniendo Metas Mendoza
Asociación Conciencia reunió a 250 jóvenes de 12 escuelas mendocinas en una propuesta de formación ciudadana, liderazgo y debate sobre problemáticas
Durante dos jornadas, estudiantes de 12 escuelas secundarias de Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú, San Martín, San Rafael y Guaymallén se encontraron en el Centro de Congresos y Exposiciones Dr. Emilio Civit para debatir, negociar y construir consensos.
La propuesta invita a los jóvenes a asumir el rol de representantes de distintos países y abordar problemáticas de la agenda internacional. Para prepararse, cada delegación investiga durante meses la realidad del país que representa y sus diferentes posiciones frente a los temas que serán debatidos.
Durante el encuentro participaron de simulaciones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Sala de Tratados Internacionales, donde pusieron en práctica herramientas como la oratoria, la investigación, el pensamiento crítico, la escucha activa, la empatía, la negociación y el liderazgo.
Uno de los principales aprendizajes está justamente en comprender que dialogar no significa necesariamente estar de acuerdo. Construir consensos implica escuchar, comprender posiciones diferentes y encontrar puntos en común para avanzar.
El programa también tiene un fuerte componente de participación juvenil a través del voluntariado. Jóvenes que alguna vez fueron participantes regresan luego para colaborar en la preparación, coordinación y organización del encuentro, acompañando a nuevas generaciones.
Fundada en 1982, Asociación Conciencia es una organización de la sociedad civil que trabaja para fortalecer la ciudadanía, la participación y las oportunidades de desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes. Entre sus iniciativas se encuentra Uniendo Metas, un programa que desde 1994 promueve el liderazgo positivo y la participación juvenil.
La tercera edición contó con el apoyo de la Dirección General de Escuelas de Mendoza y la Universidad de Congreso, y con el acompañamiento de los municipios de Maipú y Luján de Cuyo.
Más que una simulación de organismos internacionales, Uniendo Metas es una experiencia de formación ciudadana que pone a los jóvenes en el centro y los invita a prepararse, involucrarse y animarse a ser protagonistas.
En pocas palabras
- Asociación Conciencia: reunió a 250 jóvenes en Uniendo Metas Mendoza para formación ciudadana.
- Formación Juvenil: estudiantes simularon organismos internacionales, practicando debate y negociación.
- Voluntariado: jóvenes ex-participantes colaboran en la organización de futuras ediciones del programa.