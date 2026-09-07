Asociación Conciencia reunió a 250 jóvenes en una nueva edición de Uniendo Metas Mendoza

Los jóvenes fueron protagonistas de una experiencia que promovió la participación, el diálogo, el liderazgo y la construcción de consensos. Foto: Diario UNO

Durante el encuentro participaron de simulaciones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Sala de Tratados Internacionales, donde pusieron en práctica herramientas como la oratoria, la investigación, el pensamiento crítico, la escucha activa, la empatía, la negociación y el liderazgo.

Uno de los principales aprendizajes está justamente en comprender que dialogar no significa necesariamente estar de acuerdo. Construir consensos implica escuchar, comprender posiciones diferentes y encontrar puntos en común para avanzar.

El trabajo en equipo y la búsqueda de acuerdos fueron parte central de una experiencia que invitó a los jóvenes a escuchar, debatir y construir junto a otros. Foto: Diario UNO

El programa también tiene un fuerte componente de participación juvenil a través del voluntariado. Jóvenes que alguna vez fueron participantes regresan luego para colaborar en la preparación, coordinación y organización del encuentro, acompañando a nuevas generaciones.

Fundada en 1982, Asociación Conciencia es una organización de la sociedad civil que trabaja para fortalecer la ciudadanía, la participación y las oportunidades de desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes. Entre sus iniciativas se encuentra Uniendo Metas, un programa que desde 1994 promueve el liderazgo positivo y la participación juvenil.

Cerca de 250 estudiantes, docentes y voluntarios fueron parte de esta tercera edición de Uniendo Metas Mendoza, que reunió a jóvenes de 12 escuelas de seis departamentos. Foto: Diario UNO

La tercera edición contó con el apoyo de la Dirección General de Escuelas de Mendoza y la Universidad de Congreso, y con el acompañamiento de los municipios de Maipú y Luján de Cuyo.

Más que una simulación de organismos internacionales, Uniendo Metas es una experiencia de formación ciudadana que pone a los jóvenes en el centro y los invita a prepararse, involucrarse y animarse a ser protagonistas.