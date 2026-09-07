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Asociación Conciencia reunió a 250 jóvenes en una nueva edición de Uniendo Metas Mendoza

Asociación Conciencia reunió a 250 jóvenes de 12 escuelas mendocinas en una propuesta de formación ciudadana, liderazgo y debate sobre problemáticas

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
Estudiantes de distintas escuelas representaron a países de todo el mundo durante la tercera edición de Uniendo Metas Mendoza.

Estudiantes de distintas escuelas representaron a países de todo el mundo durante la tercera edición de Uniendo Metas Mendoza.

Cerca de 250 jóvenes participaron de Uniendo Metas Mendoza, el programa de Asociación Conciencia que promueve la formación ciudadana y el liderazgo.

Durante dos jornadas, estudiantes de 12 escuelas secundarias de Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú, San Martín, San Rafael y Guaymallén se encontraron en el Centro de Congresos y Exposiciones Dr. Emilio Civit para debatir, negociar y construir consensos.

La propuesta invita a los jóvenes a asumir el rol de representantes de distintos países y abordar problemáticas de la agenda internacional. Para prepararse, cada delegación investiga durante meses la realidad del país que representa y sus diferentes posiciones frente a los temas que serán debatidos.

Los jóvenes fueron protagonistas de una experiencia que promovió la participación, el diálogo, el liderazgo y la construcción de consensos.

Los jóvenes fueron protagonistas de una experiencia que promovió la participación, el diálogo, el liderazgo y la construcción de consensos.

Durante el encuentro participaron de simulaciones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Sala de Tratados Internacionales, donde pusieron en práctica herramientas como la oratoria, la investigación, el pensamiento crítico, la escucha activa, la empatía, la negociación y el liderazgo.

Uno de los principales aprendizajes está justamente en comprender que dialogar no significa necesariamente estar de acuerdo. Construir consensos implica escuchar, comprender posiciones diferentes y encontrar puntos en común para avanzar.

El trabajo en equipo y la búsqueda de acuerdos fueron parte central de una experiencia que invitó a los jóvenes a escuchar, debatir y construir junto a otros.

El trabajo en equipo y la búsqueda de acuerdos fueron parte central de una experiencia que invitó a los jóvenes a escuchar, debatir y construir junto a otros.

El programa también tiene un fuerte componente de participación juvenil a través del voluntariado. Jóvenes que alguna vez fueron participantes regresan luego para colaborar en la preparación, coordinación y organización del encuentro, acompañando a nuevas generaciones.

Fundada en 1982, Asociación Conciencia es una organización de la sociedad civil que trabaja para fortalecer la ciudadanía, la participación y las oportunidades de desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes. Entre sus iniciativas se encuentra Uniendo Metas, un programa que desde 1994 promueve el liderazgo positivo y la participación juvenil.

Cerca de 250 estudiantes, docentes y voluntarios fueron parte de esta tercera edición de Uniendo Metas Mendoza, que reunió a jóvenes de 12 escuelas de seis departamentos.

Cerca de 250 estudiantes, docentes y voluntarios fueron parte de esta tercera edición de Uniendo Metas Mendoza, que reunió a jóvenes de 12 escuelas de seis departamentos.

La tercera edición contó con el apoyo de la Dirección General de Escuelas de Mendoza y la Universidad de Congreso, y con el acompañamiento de los municipios de Maipú y Luján de Cuyo.

Más que una simulación de organismos internacionales, Uniendo Metas es una experiencia de formación ciudadana que pone a los jóvenes en el centro y los invita a prepararse, involucrarse y animarse a ser protagonistas.

En pocas palabras

  • Asociación Conciencia: reunió a 250 jóvenes en Uniendo Metas Mendoza para formación ciudadana.
  • Formación Juvenil: estudiantes simularon organismos internacionales, practicando debate y negociación.
  • Voluntariado: jóvenes ex-participantes colaboran en la organización de futuras ediciones del programa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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