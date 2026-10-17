Asesinados por un sueño: dos ancianos viajaron para comprar un auto que vieron por internet y tuvieron un trágico final

Un anciano y su pareja fueron víctimas de una estafa y asesinados luego de querer adquirir un auto que llevaban tiempo soñando con tener y habían visto por internet. Viajaron por horas para comprarlo, pero el vendedor tenía otro destino para ellos.
Una pareja de ancianos viajaron para comprar un auto que vieron por internet y el vendedor los asesinó
El 15 de enero de 2015, Bud Runion, de 69 años, y su esposa June, de 66, salieron de su casa para comprar un Ford Mustang de 1966. Él llevaba décadas soñando con tener ese auto y había publicado un anuncio buscando uno para comprar.
Al publicar su deseo, un desconocido llamado Ronnie Towns lo contactó asegurando que tenía exactamente el modelo que deseaba. El supuesto vendedor era un hombre de 28 años que estaba desempleado y necesitaba dinero entonces tramó el peor final para sus compradores.
Usando teléfonos desechables para comunicarse con Bud lo convenció de viajar más de tres horas hasta una zona rural de Estados Unidos, pero había un detalle que la pareja desconocía: el Mustang nunca existió.
Cuando los esposos llegaron al lugar acordado, Ronnie los asaltó y les disparó en la cabeza abandonando sus cuerpos en una zona boscosa y se deshizo de su camioneta, que terminó sumergida en un estanque.
Luego del hecho, la familia empezó a preocuparse porque no volvieron para cuidar a sus nietos y al intentar comunicarse con ellos, no obtuvieron respuesta. Denunciaron su desaparición y comenzó una intensa búsqueda, pero tirstemente días después, las autoridades encontraron la camioneta y los cuerpos de ambos.
Qué pasó con el caso de los ancianos asesinados por un sueño
Los investigadores descubrieron que el asesino había sido la última persona que habló por teléfono con el anciano antes de que desaparecieran y el caso estuvo casi diez años sin una sentencia definitiva.
En abril de 2024 ocurrió algo inesperado: un hombre que practicaba pesca con imán en un arroyo encontró un rifle calibre 22 y las identificaciones, tarjetas bancarias y un teléfono relacionado con las víctimas. De esta forma, el 18 de noviembre del mismo año Ronnie Towns se declaró culpable por el asesinado de los ancianos y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
En pocas palabras
- Crimen organizado: dos ancianos fueron asesinados tras viajar 3 horas para comprar un auto de colección.
- Engaño fatal: el vendedor, Ronnie Towns, fingió tener un Ford Mustang 1966 que nunca existió.
- Condena: Towns se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional.