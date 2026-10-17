Asesinados por un sueño: dos ancianos viajaron para comprar un auto que vieron por internet y tuvieron un trágico final

Usando teléfonos desechables para comunicarse con Bud lo convenció de viajar más de tres horas hasta una zona rural de Estados Unidos, pero había un detalle que la pareja desconocía: el Mustang nunca existió.

Cuando los esposos llegaron al lugar acordado, Ronnie los asaltó y les disparó en la cabeza abandonando sus cuerpos en una zona boscosa y se deshizo de su camioneta, que terminó sumergida en un estanque.

El autor del asesinato en prisión.

Luego del hecho, la familia empezó a preocuparse porque no volvieron para cuidar a sus nietos y al intentar comunicarse con ellos, no obtuvieron respuesta. Denunciaron su desaparición y comenzó una intensa búsqueda, pero tirstemente días después, las autoridades encontraron la camioneta y los cuerpos de ambos.

Qué pasó con el caso de los ancianos asesinados por un sueño

Los investigadores descubrieron que el asesino había sido la última persona que habló por teléfono con el anciano antes de que desaparecieran y el caso estuvo casi diez años sin una sentencia definitiva.

En abril de 2024 ocurrió algo inesperado: un hombre que practicaba pesca con imán en un arroyo encontró un rifle calibre 22 y las identificaciones, tarjetas bancarias y un teléfono relacionado con las víctimas. De esta forma, el 18 de noviembre del mismo año Ronnie Towns se declaró culpable por el asesinado de los ancianos y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.