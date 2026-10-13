Un grave accidente ocurrido durante la madrugada de este martes en Tupungato dejó como saldo una persona muerta y otras 4 heridas. El vehículo en el que viajaban perdió el control, chocó contra varios árboles y terminó en un zanjón. Durante la secuencia, 2 de sus ocupantes salieron despedidos del auto.
Accidente en Tupungato: dos personas salieron despedidas de un auto y una de ellas murió
El conductor perdió el control de su auto y chocó contra varios árboles. Viajaba con otras 4 personas y por el accidente una de ellas falleció
Ocurrió alrededor de las 0.35 de este martes en calle La Gloria, por donde circulaba hacia el sur un Toyota Corolla conducido por un joven de 18 años.
Según declaró el conductor a la Policía, uno de los neumáticos se reventó, lo que provocó que perdiera el control del Corolla.
A partir de ese momento, el auto impactó contra árboles ubicados a ambos lados de la calzada, dio varios trompos y terminó dentro de un zanjón del lateral oeste de la calle. La violencia de los impactos hizo que 2 personas que viajaban en los asientos traseros salieran despedidas.
Un muerto y 4 heridos tras el accidente en Tupungato
Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a los 5 ocupantes del Toyota Corolla. Tres de ellos fueron trasladados al Hospital Scaravelli, pero uno de ellos ingresó con un traumatismo torácico de moderado a severo, y murió horas más tarde.
Otro de los acompañantes sufrió un fuerte golpe en su cabeza y en el resto del cuerpo que le provocó una hemorragia interna. Su cuadro fue informado como grave.
Los otros 2 acompañantes presentaron lesiones de distinta consideración: uno sufrió politraumatismos moderados y el restante, un traumatismo torácico leve por el que se indicó una tomografía.
Por su parte, el conductor de 18 años sufrió heridas leves y quedó en observación. El test de alcoholemia dio negativo.
En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría 20ª, Policía Vial, Policía Científica, personal de Tránsito Municipal y Bomberos, que intervinieron en la asistencia a los heridos y las tareas correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.
En pocas palabras
- Accidente fatal en Tupungato: un Toyota Corolla chocó contra árboles y volcó, provocando la muerte de una persona y 4 heridos.
- Causa del siniestro: el conductor, de 18 años, perdió el control tras el reventón de un neumático, según su declaración a la Policía.
- Consecuencias: dos ocupantes salieron despedidos; uno falleció en el hospital y otro presenta heridas graves.