Accidente en Tupungato: dos personas salieron despedidas de un auto y una de ellas murió

El accidente ocurrió en la madrugada de este martes en Tupungato. Una persona murió al llegar al Hospital Scaravelli. Foto: ilustrativa

A partir de ese momento, el auto impactó contra árboles ubicados a ambos lados de la calzada, dio varios trompos y terminó dentro de un zanjón del lateral oeste de la calle. La violencia de los impactos hizo que 2 personas que viajaban en los asientos traseros salieran despedidas.

Un muerto y 4 heridos tras el accidente en Tupungato

Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a los 5 ocupantes del Toyota Corolla. Tres de ellos fueron trasladados al Hospital Scaravelli, pero uno de ellos ingresó con un traumatismo torácico de moderado a severo, y murió horas más tarde.

Otro de los acompañantes sufrió un fuerte golpe en su cabeza y en el resto del cuerpo que le provocó una hemorragia interna. Su cuadro fue informado como grave.

Los otros 2 acompañantes presentaron lesiones de distinta consideración: uno sufrió politraumatismos moderados y el restante, un traumatismo torácico leve por el que se indicó una tomografía.

Por su parte, el conductor de 18 años sufrió heridas leves y quedó en observación. El test de alcoholemia dio negativo.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría 20ª, Policía Vial, Policía Científica, personal de Tránsito Municipal y Bomberos, que intervinieron en la asistencia a los heridos y las tareas correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.