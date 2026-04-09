Arquitectura: el café secreto entre Recoleta y Retiro con una biblioteca histórica

El renacer del patio: hormigón, arte y café

La transformación llegó de la mano de los arquitectos Felipe Carrizo y Tomás Randrup, quienes decidieron que el espacio no debía ser solo un café, sino un homenaje vivo. Aunque el edificio original fue diseñado por Álvaro Arrese, la estética de este nuevo rincón dialoga directamente con el brutalismo de Testa.

Clorindo cafe escondido en Recoleta y Retiro Arte y café para los visitantes.

El impacto visual es inmediato gracias a la intervención del artista Pasco Pascale, quien pintó a mano una bóveda monumental trabajando desde andamios de dos pisos. La estructura curva, que se retuerce como un tirabuzón, exigió un despliegue físico casi atlético para plasmar un diseño que evoca las formas puras y el hormigón visto que tanto amaba el creador de la Biblioteca Nacional y el Banco de Londres.

El fenómeno del "Boca a Boca"

Lo curioso de Clorindo es que no necesitó de grandes campañas de marketing para volverse viral. De hecho, durante sus primeras semanas, el local ni siquiera tenía redes sociales activas. El fenómeno fue puramente orgánico, funciona "un secreto a voces" que hasta el momento ha dado estos resultados:

Primer fin de semana: agotaron todo el stock de pastelería.

agotaron todo el stock de pastelería. Segundo fin de semana: duplicaron la producción y volvieron a quedarse sin nada.

duplicaron la producción y volvieron a quedarse sin nada. Tercer fin de semana: triplicaron la oferta.

"Hay algo en el edificio", explica Luis Amesti, socio gastronómico del proyecto. "La gente entra y siente que está en un lugar hecho para durar".

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¿Qué pedir en este santuario de autor?

Si vas por la experiencia completa del brunch, la clave está en el equilibrio. Ofrecen café de especialidad con granos de origen único y métodos que van desde el clásico espresso hasta el pour over. Para acompañar, la pastelería artesanal de masa madre es la protagonista absoluta.

El ambiente es otro de los grandes diferenciales. A diferencia de los ruidosos cafés de Palermo, aquí el silencio de la biblioteca se filtra hacia el patio. Con enchufes estratégicamente ubicados y luz natural que baña las mesas, se ha convertido en el "spot" preferido para creativos, estudiantes y lectores que buscan escapar del caos de la avenida.

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Tip de estilo: no te vayas sin subir al primer piso. Esos cinco minutos frente a los vitrales históricos, después de un buen flat white bajo la bóveda pintada, son el cierre perfecto para una tarde de desconexión en uno de los rincones más originales de Buenos Aires.