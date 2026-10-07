Los argentinos se caracterizan por algunos detalles que los hacen únicos frente a otros países: su solidaridad, compromiso y amor. Y un claro ejemplo de ello es Nicolás, un joven de 28 años que usa sus conocimientos con base en su vivencia personal en un motor para ayudar a que otras personas disfruten su hogar.
Aprendió albañilería remodelando su casa y hoy ayuda a quienes más lo necesitan
Nicolás Gaitán es un joven de 28 años oriundo de Santa Fe, que logró convertir una desafiante vivencia personal en un proyecto solidario de alcance nacional. A los 25 años, adquirió una casa de casi un siglo de antigüedad que tenía que sufrir duras reformas, así que decidió ponerse manos a la obra con la ayuda de su familia.
De esta forma, lo que comenzó como la exigente reconstrucción de su propio hogar para poder vivir cómodamente terminó sembrando la semilla de la solidaridad: una iniciativa pensada para llevar alivio a las comunidades más vulnerables.
De hecho, mientras aún remodelaba su casa, el joven utilizó la vivienda como merendero para los chicos de su pueblo antes de poder habitarla y también aprovechó sus conocimientos como periodista para documentar cada avance en sus redes sociales.
La repercusión de su trabajo atrajo el apoyo económico de marcas auspiciantes que le permitieron no solo construir su hogar, sino también dar vida a “Reformando casas”, un proyecto con el que busca restaurar inmuebles y espacios comunitarios en todo el país.
Su primera intervención tuvo lugar en la Escuela de oficios “El taller del maestro”, revocando paredes para que alumnos con discapacidad puedan aprender en un espacio adecuado. Actualmente, el joven trabaja en propiedades golpeadas por la humedad y las filtraciones y tanto él como su equipo de voluntarios instalan redes eléctricas seguras, reparan techos y revocan muros.
En pocas palabras
- Nicolás Gaitán: joven de 28 años que transforma hogares deteriorados en refugios dignos.
- Proyecto "Reformando casas": iniciativa solidaria que busca restaurar inmuebles y espacios comunitarios en Argentina.
- Impacto social: el trabajo de Nicolás y sus voluntarios mejora la calidad de vida de comunidades vulnerables.