Aprendió albañilería remodelando su casa y hoy ayuda a quienes más lo necesitan

De hecho, mientras aún remodelaba su casa, el joven utilizó la vivienda como merendero para los chicos de su pueblo antes de poder habitarla y también aprovechó sus conocimientos como periodista para documentar cada avance en sus redes sociales.

La repercusión de su trabajo atrajo el apoyo económico de marcas auspiciantes que le permitieron no solo construir su hogar, sino también dar vida a “Reformando casas”, un proyecto con el que busca restaurar inmuebles y espacios comunitarios en todo el país.

Nicolás Gaitán aspira a reformar casas, comedores o asilos en todo el país gracias a la necesidad de reformar su casa.

Su primera intervención tuvo lugar en la Escuela de oficios “El taller del maestro”, revocando paredes para que alumnos con discapacidad puedan aprender en un espacio adecuado. Actualmente, el joven trabaja en propiedades golpeadas por la humedad y las filtraciones y tanto él como su equipo de voluntarios instalan redes eléctricas seguras, reparan techos y revocan muros.