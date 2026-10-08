ANMAT prohibió dos suplementos vitamínicos y una crema por irregularidades sanitarias

Productos prohibidos y sus peligrosas alegaciones sanitarias

El suplemento “Súper calcio cubano”, elaborado por Fidel Muros, se presentaba como un fortalecedor de huesos y dientes, y se indicaba para afecciones como artritis, artrosis, lumbago, osteoporosis, reumatismo, caída de cabello, agotamiento físico, Parkinson y dolores musculares. Entre sus supuestos componentes se mencionaban vitamina E, calcio, magnesio, zinc, hierro y fósforo, además de “plantas, raíces y frutas cubanas de grandes propiedades curativas”.

Por su parte, el “Suplemento nutritivo 0.44” de la marca Lucover Productos Naturales, distribuido por L.i.p. & Hnos SA. con sede en Lima, Perú, se adjudicaba la presencia de calcio, zinc, magnesio y vitaminas E, C, D y B12. Se recomendaba para tratamientos de gota, reumatismo, decaimiento general, rotura de huesos, lumbago, artritis, parálisis facial, calambres, problemas de visión, caída de cabello, mareos y dolor de cabeza, además de regenerar tejidos y combatir la vejez prematura.

Nuevos controles sobre la venta callejera de ungüentos

El “Ungüento de árnica + coca”, promocionado como de industria uruguaya y con aceite de cannabidiol (CBD) para aliviar dolor, ansiedad e insomnio, fue prohibido tras ser detectado su venta en la vía pública en una estación de tren en Quilmes.

La ANMAT enfatizó que estos productos carecen de inscripción ante el organismo y no se ha identificado un establecimiento responsable habilitado en el país para su fabricación o distribución. La falta de control sobre su elaboración y composición real los convierte en un riesgo potencial para la salud pública.