ANMAT prohibió dos suplementos vitamínicos y una crema por irregularidades sanitarias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT ha prohibido la comercialización, distribución y uso en todo el territorio nacional de dos suplementos vitamínicos y una crema. La medida se tomó luego de detectarse irregularidades sanitarias y la falta de inscripción obligatoria ante el organismo.
Los productos señalados son “Súper calcio cubano” y “Suplemento nutritivo 0.44”, ambos promocionados para el tratamiento de problemas óseos y musculares, y un “Ungüento de árnica + coca” que se ofrecía en la vía pública. Según la ANMAT, se desconoce la composición real y las condiciones de fabricación de estos elementos.
Las denuncias se iniciaron por la venta de los suplementos en un local comercial, los cuales carecían de la debida habilitación y registro. La ANMAT advirtió sobre el riesgo potencial para la salud de los consumidores ante la falta de control sobre estos productos.
Productos prohibidos y sus peligrosas alegaciones sanitarias
El suplemento “Súper calcio cubano”, elaborado por Fidel Muros, se presentaba como un fortalecedor de huesos y dientes, y se indicaba para afecciones como artritis, artrosis, lumbago, osteoporosis, reumatismo, caída de cabello, agotamiento físico, Parkinson y dolores musculares. Entre sus supuestos componentes se mencionaban vitamina E, calcio, magnesio, zinc, hierro y fósforo, además de “plantas, raíces y frutas cubanas de grandes propiedades curativas”.
Por su parte, el “Suplemento nutritivo 0.44” de la marca Lucover Productos Naturales, distribuido por L.i.p. & Hnos SA. con sede en Lima, Perú, se adjudicaba la presencia de calcio, zinc, magnesio y vitaminas E, C, D y B12. Se recomendaba para tratamientos de gota, reumatismo, decaimiento general, rotura de huesos, lumbago, artritis, parálisis facial, calambres, problemas de visión, caída de cabello, mareos y dolor de cabeza, además de regenerar tejidos y combatir la vejez prematura.
Nuevos controles sobre la venta callejera de ungüentos
El “Ungüento de árnica + coca”, promocionado como de industria uruguaya y con aceite de cannabidiol (CBD) para aliviar dolor, ansiedad e insomnio, fue prohibido tras ser detectado su venta en la vía pública en una estación de tren en Quilmes.
La ANMAT enfatizó que estos productos carecen de inscripción ante el organismo y no se ha identificado un establecimiento responsable habilitado en el país para su fabricación o distribución. La falta de control sobre su elaboración y composición real los convierte en un riesgo potencial para la salud pública.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- ANMAT prohibió: la comercialización de dos suplementos vitamínicos y un ungüento por falta de inscripción y riesgo sanitario.
- Productos señalados: “Súper calcio cubano”, “Suplemento nutritivo 0.44” y “Ungüento de árnica + coca”.
- Riesgo sanitario: desconocimiento de composición real y condiciones de fabricación, sin habilitación ni registro.