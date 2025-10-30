Alquileres en Buenos Aires: departamentos recomendados a menos de 800 mil pesos

Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre, son líderes a la hora de manejar las ofertas del mercado a la hora de hablar de alquileres. Estos grupos manejan una importante cantidad de ofertas de departamentos y casas, aunque también están las inmobiliarias.

En cuanto a alquileres de departamentos, nos encontramos con un mercado en Buenos Aires en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:

Si se aceptan mascotas

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Buenos Aires

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 2 ambientes, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Almagro

Este en alquiler está en una de las zonas más populares de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 60m2, tiene varios años de antigüedad, pero está en excelentes condiciones y cuenta con expensas de 108 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $800.000.

Departamento en Colegiales

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 69m2, es antiguo, pero está en muy buen estado y cuenta con expensas de 114 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $720.000.

Departamento en Recoleta

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más caras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 45m2, aceptan mascotas, tiene aire acondicionado y cuenta con expensas, con un valor de 40 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $800.000.

Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.