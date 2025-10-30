Alquileres en Buenos Aires: departamentos recomendados a menos de 800 mil pesos

Los departamentos son el principal objetivo de todos aquellos que buscan mudarse y asentarse en Capital Federal, Buenos Aires. La oferta de alquileres es muy variado, tanto de barrios en donde se ubican, comodidades que ofrecen, hasta el valor de la mensualidad.
Si bien las principales búsquedas a la hora de elegir un inmueble rondan en la cantidad de ambientes o en la zona de Capital Federal en la que se ubica, muchos manejan sus prioridades de alquileres de departamentos, por lo que cuesta mensualmente. Para una familia, algo que ronde cerca de los 800 mil pesos, aparece como una opción más que viable.
Alquileres en Buenos Aires: qué prioriza la gente en los departamentos
La provincia de Buenos Aires es la más poblada del país, es por eso mismo que encontramos una gran cantidad de ofertas en lo que es alquiler y venta de inmuebles. Existen publicaciones de todo tipo de departamento y casas, con opciones que se acoplan a todas las búsquedas.
Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre, son líderes a la hora de manejar las ofertas del mercado a la hora de hablar de alquileres. Estos grupos manejan una importante cantidad de ofertas de departamentos y casas, aunque también están las inmobiliarias.
En cuanto a alquileres de departamentos, nos encontramos con un mercado en Buenos Aires en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:
- Si se aceptan mascotas
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Buenos Aires
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 2 ambientes, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en Almagro
Este en alquiler está en una de las zonas más populares de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 60m2, tiene varios años de antigüedad, pero está en excelentes condiciones y cuenta con expensas de 108 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $800.000.
Departamento en Colegiales
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 69m2, es antiguo, pero está en muy buen estado y cuenta con expensas de 114 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $720.000.
Departamento en Recoleta
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más caras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 45m2, aceptan mascotas, tiene aire acondicionado y cuenta con expensas, con un valor de 40 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $800.000.
Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.