Alerta de frente de frío polar en Argentina: temperaturas extremas, aire antártico y heladas

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Evolución del clima y pronóstico región por región

El enfriamiento se profundizará de manera paulatina a lo largo del fin de semana, extendiendo las condiciones invernales a lo largo y ancho del país:

Patagonia: La fase gélida se siente con fuerza desde este jueves, impulsada por ráfagas de viento que superarán los 70 a 80 km/h en Santa Cruz y Tierra del Fuego . En la cordillera de Chubut , Río Negro y Neuquén se registrarán nevadas persistentes. Para la jornada del sábado, la provincia santacruceña vivirá un congelamiento extremo con marcas mínimas que podrían acercarse a los -15 °C .

La fase gélida se siente con fuerza desde este jueves, impulsada por ráfagas de viento que superarán los en y . En la cordillera de , y se registrarán nevadas persistentes. Para la jornada del sábado, la provincia santacruceña vivirá un congelamiento extremo con marcas mínimas que podrían acercarse a los . Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Tras un jueves fresco con viento del sur, el viernes la mínima caerá a 7 °C . El sábado se profundizará el enfriamiento con una máxima de apenas 11 °C y una mínima de 6 °C , acompañada de chaparrones aislados por el choque entre la masa gélida y el suelo tibio. El domingo será el día más frío, con marcas de apenas 3 °C y heladas en el conurbano.

Tras un jueves fresco con viento del sur, el viernes la mínima caerá a . El sábado se profundizará el enfriamiento con una máxima de apenas y una mínima de , acompañada de chaparrones aislados por el choque entre la masa gélida y el suelo tibio. El domingo será el día más frío, con marcas de apenas y heladas en el conurbano. Cuyo y Región Pampeana: El aire frío cubrirá la totalidad de las provincias del centro y oeste argentino. Para el domingo y el lunes 7 de septiembre, las heladas agrícolas se convertirán en las grandes protagonistas de la región, afectando tanto a áreas rurales como urbanas.

El tiempo en Mendoza: del viento sur al pico del frío polar

En la provincia de Mendoza, el cambio de masa de aire se sentirá con fuerza desde el jueves, con ráfagas del sector sur y un posterior desplome en las marcas máximas hacia el fin de semana: