El panorama meteorológico en la República Argentina experimentará un cambio radical a escala nacional. Con el desplazamiento del frente hacia la mesopotamia y el litoral, el cielo comenzará a despejarse en la franja central, abriendo paso al ingreso directo de una masa de aire de frío polar antártico que provocará un drástico desplome de las temperaturas en todo el territorio.
Alerta de frente de frío polar en Argentina: temperaturas extremas, aire antártico y heladas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el ingreso de un frente frío polar que hará que la temperatura baje considerablemente
Evolución del clima y pronóstico región por región
El enfriamiento se profundizará de manera paulatina a lo largo del fin de semana, extendiendo las condiciones invernales a lo largo y ancho del país:
- Patagonia: La fase gélida se siente con fuerza desde este jueves, impulsada por ráfagas de viento que superarán los 70 a 80 km/h en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la cordillera de Chubut, Río Negro y Neuquén se registrarán nevadas persistentes. Para la jornada del sábado, la provincia santacruceña vivirá un congelamiento extremo con marcas mínimas que podrían acercarse a los -15 °C.
- Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Tras un jueves fresco con viento del sur, el viernes la mínima caerá a 7 °C. El sábado se profundizará el enfriamiento con una máxima de apenas 11 °C y una mínima de 6 °C, acompañada de chaparrones aislados por el choque entre la masa gélida y el suelo tibio. El domingo será el día más frío, con marcas de apenas 3 °C y heladas en el conurbano.
- Cuyo y Región Pampeana: El aire frío cubrirá la totalidad de las provincias del centro y oeste argentino. Para el domingo y el lunes 7 de septiembre, las heladas agrícolas se convertirán en las grandes protagonistas de la región, afectando tanto a áreas rurales como urbanas.
El tiempo en Mendoza: del viento sur al pico del frío polar
En la provincia de Mendoza, el cambio de masa de aire se sentirá con fuerza desde el jueves, con ráfagas del sector sur y un posterior desplome en las marcas máximas hacia el fin de semana:
- Jueves 3 de septiembre: Máxima de 18 °C y mínima de 9 °C. Viento del sector sur con ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana.
- Viernes 4 de septiembre: Máxima de 18 °C y mínima de 7 °C, con cielo parcialmente nublado y viento moderado.
- Sábado 5 de septiembre: Ingreso pleno de la masa gélida. La máxima caerá a 12 °C y la mínima tocará los 2 °C, con viento persistente de entre 23 y 31 km/h.
- Domingo 6 de septiembre: Jornada de frío invernal. El termómetro apenas alcanzará los 7 °C de máxima con una mínima de 3 °C.
- Lunes 7 de septiembre: Comienza una paulatina recuperación por la tarde, alcanzando una máxima de 14 °C y una mínima de 4 °C.
- Martes 8 de septiembre: Ascenso térmico sostenido con cielo despejado a algo nublado. Máxima de 18 °C y mínima de 6 °C.
Recomendaciones ante el riesgo de heladas tardías
Las proyecciones indican que el frío extremo dominará el país durante los primeros días de la semana próxima, sin mostrar señales de la llegada de la primavera. Debido a que las bajas temperaturas afectarán a los cultivos y frutales que ya han comenzado a brotar, las autoridades y especialistas sugieren adoptar medidas de resguardo inmediatas:
- Protección vegetal: Cubrir las especies más sensibles al frío y adelantar los trabajos de poda en el jardín o finca.
- Riego preventivo: Regar el suelo de los frutales durante la tarde del sábado antes de la noche más helada, técnica que ayuda a amortiguar el daño térmico en las raíces y brotes.
En pocas palabras
- Anticipan aire polar: Argentina experimentará un drástico descenso de temperaturas por masa de aire frío.
- Nevadas y heladas: Se esperan nevadas en la cordillera y heladas fuertes en Patagonia y centro del país.
- Impacto agrícola: Se advierte sobre heladas tardías que afectarán cultivos y frutales ya en brote.