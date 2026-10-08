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Adopciones en Mendoza: "G" tiene 10 años y espera una familia

"G" tiene 10 años y espera una familia en Mendoza. El Juzgado de Familia de Las Heras convoca a quienes deseen adoptarlo y brindarle un hogar

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para ser familia de “G” (inicial de su nombre)”.

“G” tiene 10 años, es un niño alegre, afectuoso y participativo de las actividades propuestas en el hogar. Disfruta de juegos grupales e individuales, de bailar y cantar. Le gusta jugar a la pelota, al básquet, ver dibujos, copiarlos y pintarlos. Además de asistir a voley dos veces por semana.

Disfruta de ir a la escuela y está en 3er año. Actualmente está incluído en un centro integral en el cual recibe apoyo pedagógico, de psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional del cuál le gusta mucho participar. En ocasiones necesita la orientación de los adultos para la realización de algunas tareas.

Concurre a un abordaje de neurología y psiquiatría para ayudarlo con sus emociones. Le gusta realizar salidas junto a sus hermanos y su madrina institucional a plazas y parques. Se siente muy a gusto cuando alguien presta especial atención y escucha.

Buscamos una familia que pueda acompañar con cariño a “G” en su crecimiento, puedan responder a sus necesidades, respetando sus derechos y logrando un ambiente sano y estable para él. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse para acordar una entrevista al siguiente correo: [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.

En pocas palabras

  • Convocatoria judicial: el Juzgado de Familia de Las Heras busca adoptantes para un niño de 10 años.
  • Perfil del niño: es alegre, afectuoso, le gusta jugar, bailar, cantar, y asiste a la escuela y a voley.
  • Búsqueda de familia: se necesitan adoptantes que brinden cariño, estabilidad y respeten sus derechos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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