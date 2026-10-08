En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para ser familia de “G” (inicial de su nombre)”.
Adopciones en Mendoza: "G" tiene 10 años y espera una familia
"G" tiene 10 años y espera una familia en Mendoza. El Juzgado de Familia de Las Heras convoca a quienes deseen adoptarlo y brindarle un hogar
“G” tiene 10 años, es un niño alegre, afectuoso y participativo de las actividades propuestas en el hogar. Disfruta de juegos grupales e individuales, de bailar y cantar. Le gusta jugar a la pelota, al básquet, ver dibujos, copiarlos y pintarlos. Además de asistir a voley dos veces por semana.
Disfruta de ir a la escuela y está en 3er año. Actualmente está incluído en un centro integral en el cual recibe apoyo pedagógico, de psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional del cuál le gusta mucho participar. En ocasiones necesita la orientación de los adultos para la realización de algunas tareas.
Concurre a un abordaje de neurología y psiquiatría para ayudarlo con sus emociones. Le gusta realizar salidas junto a sus hermanos y su madrina institucional a plazas y parques. Se siente muy a gusto cuando alguien presta especial atención y escucha.
Buscamos una familia que pueda acompañar con cariño a “G” en su crecimiento, puedan responder a sus necesidades, respetando sus derechos y logrando un ambiente sano y estable para él. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse para acordar una entrevista al siguiente correo: [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convocatoria judicial: el Juzgado de Familia de Las Heras busca adoptantes para un niño de 10 años.
- Perfil del niño: es alegre, afectuoso, le gusta jugar, bailar, cantar, y asiste a la escuela y a voley.
- Búsqueda de familia: se necesitan adoptantes que brinden cariño, estabilidad y respeten sus derechos.