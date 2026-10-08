Adopciones en Mendoza: "G" tiene 10 años y espera una familia

“G” tiene 10 años, es un niño alegre, afectuoso y participativo de las actividades propuestas en el hogar. Disfruta de juegos grupales e individuales, de bailar y cantar. Le gusta jugar a la pelota, al básquet, ver dibujos, copiarlos y pintarlos. Además de asistir a voley dos veces por semana.

Disfruta de ir a la escuela y está en 3er año. Actualmente está incluído en un centro integral en el cual recibe apoyo pedagógico, de psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional del cuál le gusta mucho participar. En ocasiones necesita la orientación de los adultos para la realización de algunas tareas.