Adopciones en Mendoza: buscan familia para una niña de 13 años que ama bailar

Quienes la conocen cuentan que “B” es conversadora, afectuosa, muestra su cariño y le gusta que sean expresivos con ella. Mencionan que se lleva bien con todos, aunque tiende a enojarse frente a situaciones que considera injustas hacia ella u otras niñas. También se la nota entusiasta, le gusta mucho realizar actividades, sobre todo si son al aire libre.

Desde los equipos técnicos que trabajamos con “B” creemos que es importante contar con una familia que tenga apertura, flexibilidad y paciencia para acompañarla en las terapias y actividades que son de su interés.

Ella manifiesta que desea una familia que pueda ser de cualquier lugar, sin presentar ninguna preferencia en el tipo de configuración.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.