En virtud de lo ordenado por el GEJUAF DE LAS HERAS, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “B” (inicial del nombre de la niña).
Adopciones en Mendoza: buscan familia para una niña de 13 años que ama bailar
La niña de 13 años, amante del baile y la música, busca una familia que ofrezca apertura, flexibilidad y paciencia para acompañarla en su crecimiento
“B” tiene 13 años, cuenta que le gusta mucho bailar y escuchar música; también disfruta de armar pulseras y en ocasiones pinta. Le gustan los deportes y desea iniciar fútbol el año próximo. Asiste 5° grado de una escuela formal de su zona en el turno mañana. Además asiste a psicopedagogía a los fines de nivelar su desfasaje escolar.
Por fuera de la residencia “B” tiene una madrina institucional con quien realiza salidas recreativas cada 15 días, las cuales disfruta mucho.
Quienes la conocen cuentan que “B” es conversadora, afectuosa, muestra su cariño y le gusta que sean expresivos con ella. Mencionan que se lleva bien con todos, aunque tiende a enojarse frente a situaciones que considera injustas hacia ella u otras niñas. También se la nota entusiasta, le gusta mucho realizar actividades, sobre todo si son al aire libre.
Desde los equipos técnicos que trabajamos con “B” creemos que es importante contar con una familia que tenga apertura, flexibilidad y paciencia para acompañarla en las terapias y actividades que son de su interés.
Ella manifiesta que desea una familia que pueda ser de cualquier lugar, sin presentar ninguna preferencia en el tipo de configuración.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Búsqueda familiar: se busca familia para una niña de 13 años que ama bailar y la música.
- Intereses y personalidad: disfruta del baile, la música, actividades al aire libre y es conversadora y afectuosa.
- Contacto para adopción: interesados pueden comunicarse al mail [email protected] o WhatsApp 2616799541.