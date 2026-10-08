En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Lujan de Cuyo se convoca a las personas que tengan el deseo de convertirse en la familia de una niña de 9 años, al que nombraremos con la inicial “N”.
Adopciones en Mendoza: buscan familia para una niña de 9 años
En Mendoza, una niña de 9 años, amorosa y con desarrollo óptimo, espera una familia que le brinde sostén y afiance sus logros
"N", es una niña afectuosa con los adultos del hogar donde reside, demanda mucho afecto, abrazos y atención. Prefiere actividades al aire libre. Le gustan los juegos recreativos que impliquen movimiento (escalar, correr, saltar). Disfruta las comidas como los fideos y el guiso de arroz.
Tiene una madrina con quien realiza salidas frecuentes y algunos paseos sintiéndose contenida y acompañada. La niña asiste a 4to grado de escuela común. Requiere de apoyo para acompañar sus aprendizajes y facilitar la realización de las tareas escolares, las que se encuentran adaptadas, integrándose de manera positiva a la dinámica escolar.
Se muestra muy amorosa con los adultos en el contexto de escuela. Respecto a su salud, es una niña en que su desarrollo y crecimiento son óptimos. Cuenta con atención en salud mental, con el acompañamiento de un psicólogo y psiquiatra, respondiendo a las intervenciones positivamente con gran avance en el proceso terapéutico. Los mismos requieren continuidad.
La niña manifiesta su deseo de tener una familia adoptiva. Se requiere de una familia que pueda ofrecerle presencia, sostenga y afiance su desarrollo integral y logros alcanzados. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convoca Juzgado: se busca familia adoptiva para una niña de 9 años.
- Personalidad y gustos: es afectuosa, demanda atención, le gusta el aire libre y actividades de movimiento.
- Contacto: interesados en adoptar comunicarse al WhatsApp 2616799541.