Adopciones en Mendoza: buscan familia para una niña de 9 años

"N", es una niña afectuosa con los adultos del hogar donde reside, demanda mucho afecto, abrazos y atención. Prefiere actividades al aire libre. Le gustan los juegos recreativos que impliquen movimiento (escalar, correr, saltar). Disfruta las comidas como los fideos y el guiso de arroz.

Tiene una madrina con quien realiza salidas frecuentes y algunos paseos sintiéndose contenida y acompañada. La niña asiste a 4to grado de escuela común. Requiere de apoyo para acompañar sus aprendizajes y facilitar la realización de las tareas escolares, las que se encuentran adaptadas, integrándose de manera positiva a la dinámica escolar.