El Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza buscan dar un vuelco definitivo al sistema de adopciones en la provincia. Por eso, en una jornada de debate en el Senado provincial, la ministra del máximo tribunal, María Teresa Day, expuso ante los legisladores los alcances de un proyecto de ley que propone modificar el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar.
Adopciones en Mendoza: con más de 200 chicos esperando una familia buscan agilizar los trámites
Teresa Day, expuso en el Senado sobre la reforma al Código Procesal de Familia que busca evitar que el paso del tiempo vulnere los derechos de los niños
El objetivo es acortar tiempos y dotar de mayor efectividad a los procesos.
El diagnóstico planteado durante la exposición en la Casa de Las Leyes fue contundente: actualmente hay más de 200 niños, niñas y adolescentes con sentencia firme de adoptabilidad en Mendoza que no encuentran familias disponibles, debido al desfasaje entre las pretensiones de los postulantes inscriptos y la realidad de las infancias institucionalizadas.
La brecha entre lo que se busca y la realidad
Teresa Day remarcó la urgente necesidad de adaptar el marco legal para acelerar las respuestas judiciales y administrativas. La brecha principal radica en las franjas etarias y las condiciones de los menores que aguardan un hogar:
- Pocas familias inscriptas y pretensiones acotadas: la inmensa mayoría de las carpetas presentadas por los aspirantes en el Registro Provincial de Adopción (RPA) busca adoptar bebés o niños de 0 a 3 años.
- La realidad de las residencias: el universo de niños con declaración judicial de adoptabilidad supera ampliamente los 200 casos (entre 260 y 270 chicos). La gran mayoría son mayores de 5 años, integran grupos de hermanos o tienen algún tipo de discapacidad o patología de salud.
- Falta de disponibilidad: en la práctica, la disponibilidad de postulantes para responder a la demanda de este grupo de niños es mínima o casi nula.
"No podemos permitir que el paso del tiempo se convierta en un obstáculo para el desarrollo de un niño en un entorno familiar seguro y amoroso", remarcaron durante las exposiciones en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Familia y Niñez.
Los ejes del proyecto de reforma
La iniciativa ingresada a la Legislatura introduce mecanismos excepcionales y supervisados para que ningún niño quede atrapado en el sistema residencial de protección por trabas burocráticas:
- Inclusión de referentes afectivos y acogimiento temporario: la reforma plantea la posibilidad de que personas que hayan integrado el Programa de Acogimiento Familiar Temporario o que sean referentes afectivos -siempre bajo el seguimiento y supervisión previa del Estado- puedan ser evaluados como alternativa para la guarda con fines adoptivos. Esto aplicará especialmente para mayores de 5 años, grupos de hermanos y niños con discapacidad.
- Evaluación interdisciplinaria (EIDAAE): para evitar la "entrega directa" o "guardas de hecho" (rigurosamente prohibidas por el Código Civil), se creará el Equipo Interdisciplinario de Diagnóstico de Aptitud Adoptiva Específica, dependiente del RPA, que evaluará la aptitud de los adultos referentes con estándares idénticos a los del registro general.
- Decisión judicial fundada: una vez obtenida la declaración de aptitud específica, las actuaciones pasarán al juez de familia competente, quien convocará a una audiencia para definir si concede la guarda con fines adoptivos.
Un sistema más humano y centrado en los niños
Con la adecuación del Código Procesal de Familia, la Provincia apunta a garantizar el interés superior del niño, preservando los lazos afectivos significativos que ya hayan desarrollado los menores durante su estadía en el sistema de protección, evitando rupturas traumáticas.
El proyecto continuará su tratamiento en el Senado en las próximas semanas, con la expectativa de obtener sanción favorable para convertirse en una herramienta concreta que agilice el sueño de cientos de chicos mendocinos de tener una familia.
En pocas palabras
- Agilizar adopciones: buscan modificar el Código Procesal de Familia para acelerar trámites y proteger derechos de niños en Mendoza.
- Más de 200 chicos: hay gran cantidad de niños, niñas y adolescentes con sentencia firme de adoptabilidad sin familias, por diferencias entre postulantes y la realidad.
- Nuevos mecanismos: el proyecto incluye referentes afectivos y evaluación de aptitud para agilizar guardas con fines adoptivos, especialmente para mayores de 5 años, grupos de hermanos o con discapacidad.