En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén se convoca a las personas que tengan el deseo de convertirse en la familia de un niño de 10 años, al que nombraremos con la inicial “U”.
Adopciones en Mendoza: buscan familia para niño de 10 años
El Juzgado de Familia de Guaymallén convoca a familias para adoptar a un niño de 10 años que disfruta del fútbol, el dibujo y la lectura
“U" es un niño activo, participa de las actividades que se le proponen de manera alegre y participativa. Concurre a 5°grado en escuela común, presentando una adaptación positiva a la institución escolar. Mantiene vínculos favorables con sus compañeros, siendo reconocido y apreciado dentro del grupo de pares y docentes.
Juega al fútbol en un club, actividad que disfruta mucho al igual que dibujar y leer. Se caracteriza por ser afectuoso con las personas que asumen un rol de cuidado, estableciendo vínculos significativos. Puede manifestar enojo o frustración ante situaciones que percibe como injustas o molestas, no obstante, logra expresar sus emociones y con acompañamiento reflexionar sobre dichas situaciones.
El niño ha manifestado su deseo de tener una familia adoptiva. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convocatoria familiar: el Juzgado de Familia de Guaymallén busca adoptantes para un niño de 10 años.
- Perfil del niño: es activo, afectuoso, concurre a 5° grado y disfruta del fútbol, dibujar y leer.
- Contacto para interesados: quienes deseen adoptar pueden comunicarse vía WhatsApp al 2616799541.