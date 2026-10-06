Adopciones en Mendoza: buscan familia para niño de 10 años

“U" es un niño activo, participa de las actividades que se le proponen de manera alegre y participativa. Concurre a 5°grado en escuela común, presentando una adaptación positiva a la institución escolar. Mantiene vínculos favorables con sus compañeros, siendo reconocido y apreciado dentro del grupo de pares y docentes.

Juega al fútbol en un club, actividad que disfruta mucho al igual que dibujar y leer. Se caracteriza por ser afectuoso con las personas que asumen un rol de cuidado, estableciendo vínculos significativos. Puede manifestar enojo o frustración ante situaciones que percibe como injustas o molestas, no obstante, logra expresar sus emociones y con acompañamiento reflexionar sobre dichas situaciones.