Adjudicatarios de viviendas del IPV ya pueden regularizar su deuda con la nueva moratoria

A través de este nuevo plan de regularización y cancelación quienes no registren mora obtendrán un 10% de descuento sobre las cuotas no vencidas. Asimismo, quienes no registren deuda y decidan realizar el pago anual, semestral o abonar más de 3 cuotas por adelantado tendrán el 15% de descuento.

Con este programa se busca incentivar a quienes se encuentran al día con su hipoteca e invitar a regularizar a quienes deben cuotas. En primer lugar, quienes deseen cancelar el total podrán acceder al 100% de descuento en los intereses moratorios.