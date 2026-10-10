Adiós a la plancha: cómo eliminar las arrugas de la ropa usando suavizante y en pocos minutos

Esta alternativa permite eliminar las arrugas de manera rápida, siendo la solución perfecta para aquellos momentos en los que se necesita ropa lista para usar de forma urgente y no tenés ganas de usar la clásica plancha.

El paso a paso del truco casero para alisar la ropa sin plancha

Para poner en práctica este método infalible solo se necesitan elementos de uso cotidiano que seguramente ya tenés en tu casa. La clave de este preparado es relajar las fibras textiles mediante una fórmula sencilla.