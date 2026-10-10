Adiós a la plancha: cómo eliminar las arrugas de la ropa usando suavizante y en pocos minutos

Un económico "planchador líquido" casero se ha convertido en tendencia en las redes sociales por su inmediatez y excelentes resultados.
Esta alternativa permite eliminar las arrugas de manera rápida, siendo la solución perfecta para aquellos momentos en los que se necesita ropa lista para usar de forma urgente y no tenés ganas de usar la clásica plancha.
El paso a paso del truco casero para alisar la ropa sin plancha
Para poner en práctica este método infalible solo se necesitan elementos de uso cotidiano que seguramente ya tenés en tu casa. La clave de este preparado es relajar las fibras textiles mediante una fórmula sencilla.
Ingredientes necesarios:
- 2 tazas de agua tibia.
- 1 cucharada de vinagre blanco.
- 1 cucharada de suavizante o crema de enjuague (ayuda a distender la tela y deja un aroma sumamente agradable).
- Una botella con atomizador o pulverizador.
Cómo eliminar las arrugas de la ropa sin usar la plancha
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Preparación de la mezcla: colocá las dos tazas de agua, la cucharada de vinagre blanco y la cucharada de suavizante dentro de la botella con pulverizador.
Integración: agitá enérgicamente el envase durante unos segundos para asegurarte de que todos los ingredientes se disuelvan de forma homogénea y el acondicionador no deje grumos.
Aplicación sobre la prenda: rociá la mezcla directamente sobre la ropa arrugada. Es importante mantener una distancia prudente para humedecer levemente la tela sin llegar a empaparla por completo.
Estirado manual: por último, pasá las manos suavemente sobre la superficie de la prenda, estirándola hacia abajo y hacia los lados.
En cuestión de pocos minutos, a medida que la tela se vaya oreando, las marcas desaparecerán por completo. De esta forma, podrás decirle adiós a la plancha y ganar minutos valiosos en tu rutina diaria con un método tan sencillo como económico.
En pocas palabras
- Adiós a la plancha: un truco para eliminar arrugas de la ropa con productos caseros se viralizó en redes.
- Solución rápida: este método permite alisar prendas en minutos sin necesidad de usar la plancha tradicional.
- Ingredientes simples: solo se requiere agua tibia, vinagre blanco y suavizante en una botella pulverizadora.