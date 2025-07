La información surge de una encuesta realizada por la entidad entre sus asociados, en la que se detalló que algunos locales trabajarán durante todo el día y otros solo mediodía, es decir, a elección.

Qué dijo la Cecitys sobre el feriado que viene y el movimiento del comercio

La decisión responde a una tendencia cultural que, según explicaron desde la Cámara, se consolidó en el último tiempo con la llegada de supermercados y centros comerciales que comenzaron a operar normalmente incluso en días feriados.

“Históricamente, el 25 de julio se respetaba como una jornada de descanso para el comercio, pero con el tiempo esa cultura se fue modificando. Primero comenzaron a trabajar mediodía y, recientemente, se extendió la actividad a jornada completa”, indicaron en un comunicado oficial.

aumento trabajadores empleados de comercio 2.jpg Adelantaron que el 80% de los comercios del centro abrirá durante el feriado del Patrono Santiago. Imagen ilustrativa

En ese sentido, desde la Cámara destacaron que la decisión final de abrir o no queda a criterio de cada comerciante, pero remarcaron que una amplia mayoría optó por mantener su actividad habitual, buscando sostener las ventas en un contexto económico difícil.

Los servicios durante el feriado del 25 de julio: qué funcionará y qué no

Transporte: con frecuencias de día domingo

Comercios: el trabajador tendrá la potestad de asistir o no a prestar sus servicios. Si asiste, cobrará el día normal más una cantidad igual. Si no asiste, no puede ser sancionado y se cobra como un día normal.

Estaciones de servicio: atención totalmente normal

Bancos: sin atención

Clases: sin clases

Supermercados: cadenas mayoristas abrirán con normalidad, mientras que los supermercados de barrio pueden variar según la zona.

Anses: las oficinas se mantendrán cerradas. La atención se retomará de manera habitual el lunes 28.