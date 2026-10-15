Acertijo para poner a prueba tu inteligencia: ¿qué es lo que tiene cabeza, pero no cerebro?

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan;, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica.

Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: además de tener cabeza, tiene muchísimas hojas, pero no es un libro ni tampoco un árbol. Viste de tonos verdes y es protagonista de un conocido refrán cuando está fresca.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: la lechuga, ya que tiene forma de cabeza a la cual se le llama cogollo, bola o repollo.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.