Aborto: periodista de San Juan pidió violar a las mujeres y dice que lo hackearon

La publicación fue visible para todo el mundo y recibió repudios de todos lados desde el minuto 0. Pero fue cerca del mediodía del miércoles cuando más gente notó la barbaridad que estaba escrita y además de responderle al periodista también se anunció que se iba a realizar una denuncia penal.

Según el perfil del hombre en cuestión, trabaja en la FM 90.3, Radio Calin, del departamento de Calingasta, San Juan.

Lemus borró el posteo post legalización del aborto, aunque las capturas ya circulaban por todos lados. Los que se habían enfurecido siguieron pidiendo una explicación lógica a la incitación a la violación que había hecho el periodista.

La primera respuesta del periodista cerca de las 14.40, cuando Lemus publicó en el mismo perfil un mensaje en el que aseguraba haber sufrido un “hackeo” de su cuenta de Facebook. El hombre afirmó en este mensaje que él no podía ver lo que aparecía y había causado tantos “mensajes privados” e insistió en que no tuvo nada que ver con el violento posteo.

Quedará en manos de la Justicia determinar si realmente hubo un hackeo, pero en las redes sociales nadie creyó que esto fuera así. Una mujer que según el Diario Huarpe de San Juan sería la hermana de Lemus contesta los comentarios indignados defendiendo a Eliseo.

Un leve repaso por las redes del oriundo de San Juan realizado por el mismo medio demostró que durante las últimas semanas realizó una fuerte militancia contra el aborto legal, con mayor o menor nivel de violencia en su discurso, dependiendo del día.

Luego, Eliseo Lemus pidió el derecho a réplica y uno de los medios que se lo dio fue el Diario Tiempo de San Juan. El periodista de Radio Calin afirmó que acababa "de salir de la Comisaría, me acaban de intervenir el teléfono a mí y a toda mi familia" dijo.

El trabajador radial indicó que "acá donde yo vivo me dicen violador por culpa de la gente que sube estupideces a las redes. Me amenazan en la calle, me gritan violador, es muy duro ¿entendés?", refirió.

La versión de Lemus es que le hackearon el celular. Según él, se enteró por una llamado de su madre "hipertensa y enferma, que hace algunas semanas salió del hospital". Fue ella quien le dijo de manera alarmante que borrara lo que había escrito en Facebook en contra de las mujeres que militaron el aborto legal. Lemos no entendió, le pidió calma y se dirigió a la casa materna para usar la red wifi y mostrar que él no publicó nada. Al llegar, ingresó a la plataforma y "no encontré nada".

"A mí la única publicación que me sale es una de las 5 de la mañana, que estaba despierto porque también soy sereno. Le dije a mi mamá que se quedara tranquila. En mi cuenta no hay ningún tipo de registro", explicó.

De acuerdo a su relato, el periodista de San Juan interpuso la denuncia por hackeo en la comisaría. El oficial que le tomó los datos fue quien, supuestamente, le dijo que tuviera en cuenta la posibilidad de la intromisión de un tercero en la cuenta personal en Facebook. Ante eso, el uniformado habría intervenido el celular de Lemus para hacer un peritaje de la actividad reciente.

"Yo no tengo idea de quién me pudo hacer esto, me preguntaron si tengo enemigos, si alguien me vio la contraseña alguna vez, yo la verdad no lo sé", comentó.

Al regresar de la comisaría, Lemus contó que habló con su hermana. Ella le mostró otra captura que ya circulaba por los medios de comunicación donde él pedía disculpas por los dichos sobre violar mujeres. "Yo me entero y ni tenía el celular para hacer la publicación, porque lo estaban peritando. Entonces vuelvo a la Comisaría y el oficial se mete a mi Facebook y no aparece nada. Yo no entiendo", argumentó en su defensa.

La principal preocupación ahora, dijo Lemus al diario El Tiempo de San Juan, es el bienestar de su familia. "Cuando salí de la Comisaría me amenazaban, me gritaban violador, acá me conoce todo el mundo. Me mandan mensajes a Messenger diciendo que van a violar a mi sobrinita de 7 años", contó el periodista y negó enfáticamente haber redactado las palabras que se viralizaron.