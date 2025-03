A ver: ¿qué pasó aquí? una historia que rompe lo cotidiano

En lugar de llenar formularios o mandar cartas de queja, Coxall optó por el humor y el ingenio. Según contó el programa As It Happens de la CBC canadiense, este hombre tuvo la ocurrencia de meter unas piernas falsas en el agujero, como si alguien hubiera caído de cabeza. No era solo una broma: era una forma de gritarle al mundo (o al menos al ayuntamiento) que ya era hora de arreglarlo.

Bache pozo.jpg Nadie podía creer lo que veía.

La idea no la llevó adelante solo. Su mujer y sus hijos se apuntaron al plan, y entre todos armaron las piernas con lo que tenían a mano: madera, unos jeans viejos que iban a donar, trapos para rellenarlos y un par de zapatos gastados atornillados encima. “Perforamos madera para las piernas, encontramos esos jeans, los rellenamos y les pusimos los zapatos”, explicó Coxall al programa. El resultado fue tan llamativo que no solo los vecinos se paraban a mirar, sino que en la escuela de sus hijos el tema dio que hablar: los pequeños Coxall se convirtieron en los “bromistas” del momento.