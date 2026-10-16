A los 76 años plantó 45.000 árboles y logró recuperar un bosque que llevaba 150 años degradado

Downes empezó con una subvención local destinada a controlar zorros y gatos asilvestrados, animales que pueden afectar a la fauna nativa. Posteriormente, obtuvo otra ayuda que permitió disponer de 24.000 árboles para plantar durante tres años.

La restauración del bosque fue creciendo con el tiempo y dejó de ser un esfuerzo individual. El grupo Friends of Mt Mackie colabora en las tareas, con un núcleo habitual de unas ocho personas y más de 80 voluntarios que participan en jornadas organizadas de plantación y recogida de semillas.

Proteger el bosque para el futuro

Las labores continúan e incluyen plantar, retirar malas hierbas y mantener las trampas para controlar animales introducidos. Algunos de los árboles que plantó ya la superan en altura y pueden verse desde una distancia de dos o tres kilómetros.

La iniciativa no termina con la recuperación de la vegetación. Downes está trabajando para someter las 120 hectáreas restauradas a un acuerdo legal de conservación que impida que vuelvan a ser desbrozadas, incluso si la propiedad cambia de dueño.

También busca una fórmula que garantice la continuidad del proyecto cuando ella ya no pueda hacerse cargo. Su intención es que las generaciones futuras puedan conservar el bosque y que la comunidad siga disfrutando de ese entorno natural.