¿Cómo comprar entradas en All Access sin cometer errores?

Una vez que tengas tu cuenta de All Access y elijas para qué concierto quieres comprar tus entradas, ingresarás a la fila virtual del show o concierto en cuestión (verás un hombrecito que camina hasta completar el recorrido de una franja de color), se recomienda no darle refresh o actualizar la página, ya que perderás tu lugar en la fila virtual. Además, desde esta página advierten que quienes accedan a esta lista no tienen que refrescar con F5 y, en cambio, deben esperar a que la misma se actualice automáticamente.

Una vez que el hombrecito haya completado el recorrido, selecciona la función, sector, tarifa y cantidad de entradas que deseas comprar. Selecciona el método de entrega de tu compra, el mismo puede ser "Retiro por nuestro punto de venta", "Envío a domicilio", "Ticket Digital" o "Quentro".

A continuación deberás confirmar la reserva del show y finalmente elegir el medio de pago correspondiente para finalizar tu compra (tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o efectivo). Existe un tiempo límite, donde la entrada está reservada, para efectuar el pago de la compra, pasado ese tiempo puedes perder todos los pasos realizados anteriormente, y perder tu lugar en la fila, por lo que deberás comenzar a hacer todos los pasos devuelta.

De todas formas se recomida que, una vez finalizada la compra, consultes con tu entidad bancaria para chequear y confirmar que la compra se haya oficializado con éxito.

Cómo COMPRAR entradas para Taylor Swift? Allaccess

¿Para qué shows se pueden comprar entradas en All Access?

Además del mencionado concierto de Taylor Swift, en All Access también puedes acceder a entradas para los Red Hot Chilli Pepers, The Weeknd, Roger Waters, Usted Señalemelo, Villano Antillano, entre otros.