Tras 23 años del estreno de Cadena de Favores, así se ve hoy el niño 

¿De qué trata la película "Cadena de Favores"?

"En respuesta a un reto por parte de un profesor, un niño de 11 años llamado Trevor propone una serie de actos altruistas individuales para hacer del mundo un lugar mejor", indica la sinopsis de esta película.

Cadena de Favores - Trailer en Español - Película

¿Cómo luce hoy Haley Joel Osment, el niño de "Cadena de Favores"?

Haley Joel Osment comenzó a trabajar como actor a temprana edad. Tuvo una pequeña participación en "Forrest Gump" como el hijo del personaje de Tom Hanks, pero saltó a la fama gracias al personaje de Cole Sear en la película "El sexto sentido".

Gracias a su actuación en "El sexto sentido", Osment recibió una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Luego apareció en "A.I. Inteligencia Artificial" de Steven Spielberg, y en la recordada "Cadena de Favores". Después hizo su debut en Broadway en "American Buffalo" donde actúo con John Leguizamo.

Haley Joel Osment.jpg Haley Joel Osment en la actualidad.

Pocas personas saben que es hermano de la también actriz Emily Osment, quien saltó a la fama por sus trabajos en "Mini Espías" o "Hannah Montana".

Sus últimos trabajos fueron en la serie "The Boys", y en las películas "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile" con Zac Efron y Lily Collins, y en "Somebody I Used To Know".