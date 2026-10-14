La inesperada partida física de Jorge "Roña" Castro, ocurrida tras sufrir una descompensación en Morón, dejó un profundo pesar en el deporte nacional. Sin embargo, su impacto cultural y deportivo busca reflejarse en la pantalla chica a través de una biopic en desarrollo que ahora adquiere un significado completamente diferente.
Qué ocurrirá con la biopic que se estaba preparando sobre la vida del Roña Castro
La repentina muerte del boxeador Jorge "Roña" Castro sacude al mundo del espectáculo y del deporte. ¿Qué ocurrirá con su biopic?
Pocas semanas antes de su deceso, el propio excampeón mundial de peso mediano de la AMB había revelado detalles sobre una serie de ficción centrada en su intensa vida dentro y fuera del cuadrilátero. La confirmación del proyecto se conoció el pasado 17 de septiembre de 2026, cuando el "Locomotora" habló en MShow sobre el estado del proyecto.
El proyecto contempla una estructura de ocho episodios y explora momentos bisagra de su carrera, incluyendo la épica victoria en Monterrey ante John David Jackson en 1994, además de locaciones previstas en Catamarca, Caleta Olivia y México.
¿Quién protagonizará la serie del Roña Castro?
El protagonista de esta producción es el actor Luciano Castro. El propio " Roña" había confirmado las negociaciones con entusiasmo durante entrevistas televisivas recientes, donde dejó en claro el perfil de la producción y hasta expresó su deseo de realizar apariciones especiales delante de cámara.
Además, el boxeador había asegurado hace un par de semanas atrás: "Yo voy a comentar mi historia". El Roña Castro también reveló algunos datos de las locaciones del rodaje de la serie. "Quieren ir a filmar afuera, a Monterrey, México, a Catamarca, en Caleta Olivia, Santa Cruz", enumeró sobre los lugares donde transcurrirán las escenas.
"Ojalá yo también pueda actuar", había manifestado Locomotora Castro ilusionado con compartir el set de filmación con Luciano Castro y con el resto del elenco de su propia serie.
¿De qué murió el Roña Castro?
El trágico episodio ocurrió en las instalaciones de un bingo ubicado en la localidad bonaerense de Morón. El Roña Castro se encontraba en el lugar cuando sufrió un repentino cuadro de descompensación que le provocó un colapso inmediato ante la mirada de quienes compartían el espacio en ese momento.
A pesar de la rápida asistencia y de los intentos por estabilizarlo en el lugar, la gravedad de su estado requirió un traslado urgente a un centro de salud de la zona.
En pocas palabras
- Muerte de Jorge "Roña" Castro: el excampeón mundial de peso mediano falleció inesperadamente.
- Biopic en preparación: se estaba desarrollando una serie de ficción sobre su vida, con 8 episodios planeados.
- Luciano Castro: el actor estaba confirmado para protagonizar la biopic, y "Roña" Castro participaría.