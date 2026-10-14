Qué ocurrirá con la biopic que se estaba preparando sobre la vida del Roña Castro

La repentina muerte del Roña Castro conmocionó al mundo del boxeo, dejando una huella imborrable en todo el país

¿Quién protagonizará la serie del Roña Castro?

El protagonista de esta producción es el actor Luciano Castro. El propio " Roña" había confirmado las negociaciones con entusiasmo durante entrevistas televisivas recientes, donde dejó en claro el perfil de la producción y hasta expresó su deseo de realizar apariciones especiales delante de cámara.

Además, el boxeador había asegurado hace un par de semanas atrás: "Yo voy a comentar mi historia". El Roña Castro también reveló algunos datos de las locaciones del rodaje de la serie. "Quieren ir a filmar afuera, a Monterrey, México, a Catamarca, en Caleta Olivia, Santa Cruz", enumeró sobre los lugares donde transcurrirán las escenas.

Luciano Castro fue el elegido para interpretar al Roña Castro.

"Ojalá yo también pueda actuar", había manifestado Locomotora Castro ilusionado con compartir el set de filmación con Luciano Castro y con el resto del elenco de su propia serie.

¿De qué murió el Roña Castro?

El trágico episodio ocurrió en las instalaciones de un bingo ubicado en la localidad bonaerense de Morón. El Roña Castro se encontraba en el lugar cuando sufrió un repentino cuadro de descompensación que le provocó un colapso inmediato ante la mirada de quienes compartían el espacio en ese momento.

A pesar de la rápida asistencia y de los intentos por estabilizarlo en el lugar, la gravedad de su estado requirió un traslado urgente a un centro de salud de la zona.