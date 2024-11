Prime Video: la serie mexicana, basada en un caso real, que te pondrá la piel de gallina

Se trata de "Cada minuto cuenta", una producción que se estrenó este año y que tiene un total de 10 episodios. A continuación los detalles de esta mega producción.

¿De qué trata la serie "Cada minuto cuenta"?

"Un 19 de septiembre de 1985, en una mañana tranquila, ocurre un terremoto que causa una catástrofe en la Ciudad de México. La ciudadanía se debe de movilizar para rescatar a miles de personas del escombro que dejo este desastre", es la sinopsis oficial de esta serie disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

La serie de Prime Video "Cada minuto cuenta" recibió un puntaje de 7,4 puntos en el sitio especializado en películas y series IMDb. Está dirigida por Jorge Michel Grau, quien estuvo detrás de otros éxitos como We Are What We Are, Barbarous Mexico, entre otros.

La serie "Cada minuto cuenta" está protagonizada por Osvaldo Benavides, Maya Zapata, Antonio de la Vega y Jesús Zavala, y nos traslada a los minutos previos y posteriores al sismo de 8.1 grados que sacudió y devastó a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985.

"Cuando empezamos a preproducir la serie, después de haber terminado los guiones y todo el desarrollo y propuesta para Amazon, nos fuimos a la necesidad de ver cómo íbamos a construir la ciudad devastada, los espacios de la ciudad que narran toda la serie. Y entonces nos ponía un reto muy fuerte que eran dos edificios de 11 pisos derrumbados. Había varias posibilidades de hacer eso y sobre esas posibilidades nosotros íbamos haciendo un presupuesto. La primera y la inmediata era construir los edificios en set reales para poder filmar, lo cual era un presupuesto desmedido y no solamente eso, sino el desperdicio de recursos que íbamos a hacer, no nada más económicos sino materiales. Imagínate construir un escenario de esa dimensión y luego ir a un basurero a colocar todo eso", dijo el director de "Cada minuto cuenta".

