Prime Video: la rom-com que te ayudará a olvidar a tu ex

"Peter (Charlie Day) y Emma (Jenny Slate) pensaron que estaban al borde de los momentos más importantes de la vida: matrimonio, hijos y casa en los suburbios; hasta que sus respectivas parejas los abandonaron. Horrorizados al saber que los amores de sus vidas ya han seguido adelante, Peter y Emma traman un divertido plan para recuperar a sus ex con resultados inesperados", es la sinopsis oficial de esta película romántica disponible en Prime Video.

La película "Quiero que vuelvas" se estrenó en 2022 y cuenta con la dirección de Jason Orley y con un elenco de lujo, empezando por Jenny Slate, Charlie Day, Gina Rodríguez, Scott Eastwood (el hijo del actor y director Clint Eastwood), Isabel May, Pete Davidson, entre otros.

Esta película disponible en Prime Video promete brindarte mucha diversión, pero al mismo tiempo podrás recapacitar sobre tu última relación y también te ayudará a olvidarte de tu ex.

Embed - I Want You Back - Official Trailer | Prime Video