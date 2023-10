No creerás cómo luce hoy Stockard Channing, la icónica Betty Rizzo de Grease

¿Cómo luce actualmente la actriz Stockard Channing?

Además de la película "Grease", Channing también interpretó el papel de la primera dama Abbey Bartlet en la serie de televisión de la NBC "The West Wing". También se destacó por su participación en teatro con el papel de Beddy Dollon en el musical "Mamma Mía!".

GREASE - "There Are Worse Things (I Could Do)"

En los años 80 apareció en la obra de teatro "A Day in the Death of Joe Egg". Eso le permitió ganar en 1985 el Premio Tony a la mejor actriz. Luego, gracias a la película "Seis grados de separación" recibió nominaciones a los Oscar y Globos de Oro.

A partir de ahí Channing apareció en películas como "To Wong Foo", "Thanks for Everything! Julie Newmar" (con Patrick Swayze) y "Smoke" (con Harvey Keitel) (1995). También tuvo un pequeño cameo en "The First Wives Club", "Íntimo y personal" (con Robert Redford y Michelle Pfeiffer), y "Moll Flanders" (1996).

►TE PUEDE INTERESAR: A 23 años del inicio de Gilmore Girls, así lucen sus protagonistas

Sus últimos trabajos fueron "Sundays at Tiffany's" en el 2010 y "Amor a primera visa" (también conocida como "Pulling Strings") de Pedro Pablo Ibarra en el 2013.

Stockard Channing.jpg Stockard Channing en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, Stockard Channing se casó 4 veces (con diferentes hombres) y no tiene hijos.