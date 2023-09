Netflix ya fue: conoce la nueva función de Google que te permite ver 1000 canales totalmente gratis

Una de las grandes innovaciones y beneficios que viene a proponer esta nueva aplicación de Google es su uso sin ningún tipo de coste. Para quienes utilizan plataformas como Netflix sin dudas esta nueva propuesta de Google TV puede ser muy llamativa y tentadora ya que las aplicaciones de streaming de contenidos con memoria son de cobro mensual. Muchas personas están a la espera de ver como es el funcionamiento de la nueva herramienta de Google ya que además de brindar acceso a películas y series también habilitará varios canales de televisión.

ST - 2023-09-07T185415.993.jpg

Google TV llega no solo al mundo del contenido streaming, sino que esta nueva aplicación de Google tiene perspectivas de convertirse en la más utilizada para este tipo de consumo de contenidos de aquí a unos años por lo cual las grandes empresas del sector como Netflix han comenzado a optimizar sus funcione para no perder competitividad frente a esta nueva propuesta que es más que tentadora no solo por ofrecer contenidos de calidad sino por su costo 0 a la hora de acceder al servicio.