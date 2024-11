Netflix y Paul Mescal te detendrán en seco: una película de la que no saldrás siendo la misma persona

Dirigida y guionada por Charlotte Wells, la película Aftersun estrenó en 2022 y tiene una duración de 1 hora y 42 minutos. La crítica especializada realizó solo valoraciones positivas: "Un drama entre padre e hija que te detendrá en seco", adelanta Time Out. Por su parte, The Guardian exclamó: "Qué placer... oscila y brilla como una piscina de misterio".

Aftersun tiene "una hermosa actuación de Paul Mescal... Uno de los actores más dotados de su generación", según The Telegraph, y es una película con "una exquisita revelación... No saldrás siendo la misma persona", sentenció The Wrap.