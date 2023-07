"Una limpiadora de casas se casa con un hombre que ama a otra mujer, lo cual afecta la dinámica con su hija mayor durante décadas", versa la sinópsis oficial de Netflix.

Ambientada a mediados del siglo XX, es una serie que traza la apasionante y trágica historia de una familia que vivió durante el imperio Otomano, la ocupación Británica y la Guerra de Independencia de Israel.

La historia sigue a la familia Armoza y la relación que ellos tienen con Palestina. El relato se divide en dos líneas del tiempo que suceden en simultáneo, puesto que las escenas del presente y el pasado se alternan una con otra.

De esa manera, la serie presenta a Gabriel Armoza y su esposa, Rosa, quienes viven junto a sus tres hijas Rivka, Rachel y Luna. Esta última es la menor del grupo y, debido al favoritismo de Gabriel, es la que pone en conflicto las relaciones intrafamiliares y el matrimonio de sus padres.

The Beauty Queen of Jerusalem - First Look Trailer (English Subs) - yes Studios