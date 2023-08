Netflix-The-Square-La-farsa-del-arte1.jpg The Square, que está en Netflix, es una película dramática satírica sueca protagonizada por Claes Bang.

En The Square: La farsa del arte aparece la argentina Lola Arias, pero ese no es el dato curioso ya que la actriz hizo una prueba por Skype, "una suerte de audición" comentó en 2017 en diálogo con Clarín.

En la misma entrevista contó que luego de algunas idas y vueltas, iba a hacer un personaje filmado por Skype el cual grabó, pero nunca le dijeron si iba a salir porque ella no quedó conforme. Sin embargo, fue mencionada sin su autorización como "la artista y socióloga argentina Lola Arias", usando su nombre sin pedirte autorización para que salga en la película, y menos atribuirle una obra de arte.

Lola-Arias.jpg Lola Arias es una escritora, actriz, performer y directora teatral argentina.

"Me cortaron, y usaron mi nombre sin preguntarme. Cuando me enviaron el guion, la artista se llamaba Natalia X, y después decidieron cambiar el nombre del personaje. Yo acepté actuar de un personaje, no acepté actuar como yo misma", explicó Arias.

Lola cobró por su papel y lo más llamativo es que el director del film, Ruben Östlund, le atribuye la obra a ella, cuando en verdad es una obra que hizo él, en otra ciudad, y menciona a la argentina como si ella fuera la autora.

Netflix: de qué trata The Square: La farsa del arte

Christian, mánager de un museo de arte contemporáneo, se encarga de una exhibición titulada "The Square" en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas. Un día le roban el móvil y la cartera en plena calle, incidente que causará más consecuencias de las esperadas.

Netflix-The-Square-La-farsa-del-arte.jpg El film recibió múltiples galardones.

La cinta participó en el Festival de Cine de Cannes 2017, en el que recibió principalmente críticas positivas y ganó la Palma de Oro. Luego fue seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2017.

Reparto de The Square: La farsa del arte, película que está en Netflix

Claes Bang como Christian

como Christian Elisabeth Moss como Anne

como Anne Dominic West como Julian

como Julian Terry Notary como Oleg

como Oleg Christopher Læssø como Michael

como Michael Marina Schitpjenko

Linda Anborg como Linda

como Linda Annica Liljeblad como Sonja

