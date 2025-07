La película de acción con Anya Taylor Joy que es recomendada por Apple TV por su atrapante trama

Película El abismo secreto Película "El abismo secreto".

Esta película cuenta con la dirección de Scott Derrickson (el mismo director de Doctor Strange, Black Phoney) y fue escrita por Zach Dean. Además, está protagonizada por Miles Teller, Anya Taylor-Joy y Sigourney Weaver.

"He tenido que reiniciar mi carrera un par de veces. Separarme de Marvel fue sin duda una gran decisión que no mucha gente tomaría, pero era muy importante para mí en ese momento. Quiero mucho a esos tipos y es cierto que tenemos una buena relación, pero me alegro de haberlo hecho. Me alegro de haber hecho The Black Phone en lugar de Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Esa fue probablemente la elección más significativa", asegura Derrickson.

Si bien esta producción está basada en la vida de dos francotiradores, también hay momento para el romance. Sin embargo, quienes han visto esta película aseguran que la química entre Taylor-Joy y Teller es casi nula.

