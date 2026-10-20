"El tormento" del mendocino Mariano Cócolo competirá en el Festival Internacional de cine de Mar del Plata

Además, Cócolo comentó que la película "ya ha pasado por varias instancias de apoyos y festivales, y este es el broche de oro". "Es la quinta vez que viajo al Festival, y se cumplen 10 años de mi primera vez en Mar del Plata como ganador a Mejor Director, así que es muy importante para mi", expresó.

¿De qué trata "El tormento"?

Años 90, Argentina, Walter (50) un ex militante político pierde su trabajo a causa de la privatización en manos del neoliberalismo y una enfermedad que lo acecha lo ayuda a dejar todo para emprender un viaje para reencontrarse con Ana y Mario, compañeros de militancia de su juventud exiliados en las montañas de Mendoza. Los recuerdos afloran como la memoria viva de Salvador, su amigo desaparecido.

"El tormento" de Mariano Cócolo se verá el viernes 13 de noviembre a las 10hs en el Festival Internacional de cine de Mar del Plata.

Ficha técnica

Guión: Mariano Cócolo

Producción: Carlos Gerardo García, Mariano Cócolo, Felipe Martinez.

Productores ejecutivos: Marcelo Zogbi y Mariano Cócolo.

Director: Mariano Cócolo

Dirección de fotografía y Cámara: Carlos Gerardo García.

Edición: Mariano Samengo y Lucía Torres

Dirección de arte: Dario Exequiel.

Diseño de sonido: Lucas Kalik

Elenco: Eva Bianco, Luis Ziembrowski y Walther Daine.

¿Quién es Mariano Cócolo?

Mariano Cócolo estudió en la ERCC donde se especializó como director de fotografía. Su primer cortometraje documental “Luz” recibe premios del jurado, de la prensa y del público. En 2015 “Al Silencio” obtiene el premio a mejor director en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y estrenado en el festival internacional de Busan en Corea. En 2017 ganó el concurso de cortometrajes regionales del INCAA con su proyecto Alfredo.

También se desarrolla como Director de Fotografía de largometrajes, series de televisión y publicidad. Su cortometraje Un Cráneo producción de proyección internacional compite en la Selección oficial de la 36 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Actualmente desarrolla “Las Tumanas" Preseleccionado en La residence del festival de Cannes y "La Calma" su ópera prima de ficción que se estrenó en 2022 en el Festival internacional de cine de Toulouse en Francia, ganando el premio de La Crítica Francesa.