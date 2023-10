El romance y la pasión se juntan en esta nueva película de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "Primer Amor"?

"Un joven que está madurando hacia la edad adulta experimenta por primera vez el dolor que provoca una ruptura sentimental. Entretanto, sus padres sufren los estragos de una dura crisis económica que se produjo en 2008", indica la sinopsis de esta película disponible en Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video Primer Amor.jpg Póster de la película "Primer amor", disponible en Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: ¿quiénes protagonizan la película "Primer Amor"?

Este nuevo éxito disponible en Amazon Prime Video cuenta con el protagonicó de Hero Fiennes-Tiffin (conocido por la saga After y por ser Tom Riddle, alias Dumbledore, en "Harry Potter y el misterio del príncipe"), Sydney Park (conocida por protagonizar Pretty Little Liars: The Perfectionists), Johanna Dias-Watson, Diane Kruger, Jeffrey Donovan, Sharon Leal, entre otros.

Además, la misma está dirigida por A.J. Edwards y dura 1 hora y media.

Este proyecto es muy importante para Hero Fiennes-Tiffin, ya que el actor busca alejarse de la saga "After". Incluso el actor ha asegurado en varias entrevistas que gracias a After “ha aprendido cosas que no debe hacer en una relación”.

Si te gusta Primer Amor y quieres ver más trabajos de Hero Fiennes-Tiffin, la saga de "After" ("After", "After: en mi pedazos" y "After: almas perdidas", todos basados en los libros de Anna Todd) están disponibles en el catálogo de Amazon Prime Video.